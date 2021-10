"Carece de fundamentos la ley de Desarrollo Ganadero de Sinaloa": UGRS

Sinaloa.- Son contradictorios con la Ley Federal de Organizaciones Ganaderas algunos de los apartados incluidos en la Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa que se aprobó la semana pasada en el Congreso del Estado, lamentó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) Luis Fernando Velázquez Serrano.

Explicó, que además de desaparecer la identificación de ganado mediante la colocación de aretes, la nueva ley incluye apartados que contradicen la actual ley que rige al sector desde hace muchos años, por lo que se puede recurrir a mecanismos legales como es el amparo, esto pues a su parecer esta no se encuentra bien fundamentada.

"Porque esa necesidad de ultimo momento aprobar una ley que no está bien reglamentada, que no está bien fundamentada, no lo entendemos, nos ampara la ley federal de organizaciones ganaderas que es con la que nos venimos rigiendo desde lazaro cardenas, y ahorita están en desacuerdo algunas de las partes de la ley federal con la del estado", expuso Velazquez Serrano.

Cabe destacar que antes de la aprobación de la ley de desarrollo ganadero en Sinaloa, los ganaderos que integran la UGRS, manifestaron su inconformidad al asegurar que las modificaciones tratan de atentado contra la recuperación del estatus zoosanitario en Sinaloa sería la aprobación de la ley de desarrollo ganadero del estado de Sinaloa que se planea dar lectura este jueves en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Esto al afirmar que representa dejar a un lado las observaciones que se tienen por parte del departamento de agricultura de Estados Unidos para la recuperación del estatus zoosanitario que permite la exportación de ganado en pie a otros países, ya que desaparece la trazabilidad de los animales mediante aretes y guías, mismas que finalmente son utilizadas para conocer el origen y destino final de cada uno de los animales.

Además ante la importancia del areteo en animales que es utilizado para rastrear las enfermedades que están afectando al estado, mismas que se encuentran en campaña permanente de erradicación, como es la tuberculosis y brucelosis bovina, motivo por el cual también se perdió el estatus zoosanitario para exportación de ganado.