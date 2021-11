Columbia le paga a 16 de los 34 productores de Sinaloa que les debía maíz

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Anapsin señaló que 16 de 34 productores de Sinaloa ya recibieron su pago el pasado martes por parte de la empresa Columbia, quedando pendiente todavía de que se les liquiden sus cosechas de maíz a otros 18. Modesto López Leal declaró que a pesar de ello continuarán con la toma de bodegas y oficinas de dicha empresa, la cual concluirá hasta que el último campesino reciba su dinero.

Mencionó que esperan que el pago en su totalidad quede cubierto esta misma semana, ya que de no ser así continuarían con el bloqueo la siguiente semana, hasta que se entregue el último centavo. “Es muy cansado el estar llevando a cabo la toma, y será cansado el estar tanto tiempo ahí, pero no tenemos opción, no nos quitaremos hasta que les paguen a todos”, insistió.

De igual manera señaló que el representante de la empresa Columbia, Héctor Reiman Valenzuela, quedó en vender maíz para realizar el pago a los productores. “Necesita vender maíz para poder pagar, pero por el bien de él y de la gente, esperemos que se cumpla el pago lo antes posible”, agregó.

Lamentó que los 16 productores que recibieron el pago, ya no hicieron acto de presencia para continuar con la toma y demostrar el apoyo a sus colegas que aún no reciben su liquidación, lo cual es injusto, ya que se había acordado que aunque se les pagara, seguirían acudiendo al bloqueo para no dejar solos a los que continúan en la protesta. “Se supone que iban a seguir viniendo, pero solamente se presentaron dos de los 16 que ya que obtuvieron el pago”, manifestó el presidente de la Anapsin.

Fueron 34 productores los que entregaron su maíz a la bodega de Columbia y que aún no les habían dado su pago, el cual se les tenía que haber entregado desde el mes de junio, por lo que se vieron en la necesesidad de hablar con el presidente de la Anapsin para solicitarle su apoyo, quien decidió llevar a cabo la toma de las oficinas y la bodega para que no se pudiera trabajar y así obligar a los dueños a pagarle a la gente lo que le corresponde.

Leer más: Productores esperan vender el frijol arriba de los 35 por tonelada

Dicho bloqueo comenzó el pasado lunes y López Leal aseguró que se continuará así hasta que se les liquide a todos, ya que aunque hizo acto de presencia el representante de Columbia, no dieron su brazo a torcer. Aseveró que se les debían aproximadamente 15 millones de pesos, mientras que el representante de la bodega mencionó que solo se tenía un adeudo de 8 millones.