Con 30 millones de m2 menos de agua habrá de sacarse ciclo O-I en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Por si no fueran pocos los problemas que azotan a la comunidad agrícola para producir las tierras, este ciclo agrícola se cuenta con un volumen de agua mucho menor que el asignado por la Conagua el año 2020. Con 30 millones de metros cúbicos menos que el año pasado, así habrán de sacar adelante el ciclo agrícola los módulos de riego de la Región del Évora, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les redujo el porcentaje de volumen de agua ante la sequía que azotó a Sinaloa.

La cifra negra representa un panorama más complicado que el año pasado. En consulta con el presidente del Módulo de Riego 74-1, Andrés Urías, explicó la situación que se afronta y se afrontará para sacar adelante las cosechas de mayor y menor demanda.

“Ya pintó mal”, fue la respuesta de Andrés Urías al describir el complicado panorama que ya se afronta con el alza de los principales insumos: fertilizantes y semillas. Aunado a esto, se padecen los estragos de la sequía, “las tierras están muy secas”, y así habrán de sacar adelante las cosechas del ciclo agrícola otoño-invierno en los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito.

Aunque no se ha tenido un problema con la Conagua por el suministro de agua, la realidad es que menor cantidad de agua ha estado llegando y el sistema Humaya no está en las mejores condiciones. “Sí hay necesidad, pero se está cumpliendo con lo que nos toca”, comentó el presidente del módulo 74-1. Espera que en 15 días aproximadamente se concluya con gran parte del riego “de arriba” y les suelten más agua para que se continúe con los últimos riegos y con los riegos que se realizan en las tierras del municipio de Angostura, no todos los agricultores ni los encargados de distribuir el agua hacen un buen uso del líquido, por lo que hay pérdidas del agua.