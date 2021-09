Con 85 años de edad, Alfonso sigue orgulloso de ser pescador en Sinaloa 

SInaoa.- Mientras entusiasmado detalla su lancha para el inicio de las capturas de camarón en Sinaloa, Alfonso Bueno Sánchez, a sus 85 años de edad, recuerda como si fuera ayer su primera temporada pesquera cuando tenía solamente 15 años.

Tras 70 años dedicado al trabajo en el mar, el residente de Dautillos, Navolato, su casa desde los 12 años y la casa además de su extensa familia, aún añora el término de la veda como cada año para salir en una aventura más en el agua de las bahías de Sinaloa.

A pesar de que su edad no le permite trabajar durante toda la temporada, disfruta los primeros días de temporada y la adrenalina de lanzar la atarraya, actividad que proveyó a su familia y con la que logró el título profesional de estudios de sus 5 hijos.

“Voy a trabajar unos días nada más porque los hijos me regañan porque yo ya estoy mayor, pero tengo varios hijos que me ayudan y me ayudan bien, tengo dos en Culiacán, dos en Guadalajara y en Chihuahua con título de doctor”, dijo orgulloso de la noble actividad a la que aunque sea pocas horas al día y aproximadamente 5 días al año dedica por el amor que aún siente por la pesca.

Alfonso de 85 años sigue orgulloso de ser pescador en Sinaloa | Foto: José Betanzos/ Debate

Al recordar sus inicios en la pesca, explicó que es desde los quince años que ya andaba trabajando en el mar, “mucho me gusta trabajar en el mar, los hijos me regañan porque voy, pero yo de todas maneras me voy, me gusta porque nos vamos a trabajar y también se gana dinero, en manta y tiburón, pero yo nunca fui borracho, nunca me fume un cigarro, puro para la familia y ahora me están ayudando muy bien mis hijos”, destacó orgulloso de los logros de su familia a través de los años.

En Dautillos, a diferencia de la zona norte y sur de Sinaloa, se decidió aplazar la temporada pesquera para el 17 de septiembre, fecha que entusiasma a los pescadores por las ganancias que se pueden adquirir.

La expectativa de Alfonso, con su experiencia de 70 años en el mar, es que la temporada “va ser malona”, esto pues las lluvias que se tuvieron fueron muy tarde, y si no llueve temprano, el camarón se queda muy chico.

Alfonso de 85 años sigue orgulloso de ser pescador en Sinaloa | Foto: José Betanzos/ Debate

El también jubilado, expuso que es aproximadamente cada 15 o 20 días que dedica algunas de sus horas, desde muy temprano, aproximadamente las 5 de la mañana para detallar su lancha para que no quede lenta.

Por otra parte al recordar sus inicios en la pesca agregó que al llegar a Dautillos a vivir, había muy poca gente y las técnicas de pesca eran muy distintas.

Leer más: Sector pesquero de Mazatlán confía en una buena temporada de captura de camarón

“Más antes cuando yo caí aquí no había gente, había muy poquitos y andábamos a remo y canalete, trabajando el camarón, trabajando el pescado, a puro canalete, yo caí aquí de 12 años y tengo 85”, reiteró.