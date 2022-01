Mocorito, Sinaloa.- La zafra de tomate en el municipio de Mocorito, Sinaloa, tuvo un cierre muy desfavorecedor para los agricultores de las diferentes rancherías del municipio, ya que el precio del tomate cayó tanto, que la cosecha poco a poco se echa a perder porque no es redituable vender, comentó el agricultor Valerio Cervantes.

“Ya no hay precio”, comentó con tristeza Valerio Cervantes. Señaló que las ventas de tomate ya frenaron, y por ello con estos resultados tan desfavorables para todos los agricultores de Mocorito finaliza la temporada de tomate, cuando en otro contexto el año pasado iniciaron con buenas expectativas.

“Ahorita no se vende ni a peso, no vale nada, nadie lo quiere”, indicó. Por este motivo comentó que la cosecha quedará en las plantas hasta que se sequen por completo, porque ya no hay precio y el ciclo del tomate ya cerró, porque el periodo de vida de la siembra está llegando a su final.

Con esto, de igual manera cierra una importante temporada para las familias que aprovechaban para laborar en los cortes de tomate y para los agricultores que, por desgracia, tendrán que ver su siembra caer sin poder continuar con las ventas.

Haciendo un recuento de lo que fue la anterior zafra de tomate, el agricultor señaló que anteriormente, en 2020, los resultados afectaron grandemente el bolsillo de los campesinos debido a que la mayoría de los comercios, restaurantes y demás permanecían cerrados y por esto las ventas no se notaron y se registraron grandes pérdidas económicas.

Con caída de precio cierra temporada de tomate en Sinaloa | Foto: Daniel Ayala/ Debate

Sin embargo, el inicio de la temporada 2021-2022 parecía ser prometedora, ya que la pandemia parecía permitir que en esta ocasión se comercializaría mejor y a lo largo del municipio los campesinos se mostraban contentos y con una buena expectativa.

A finales del mes de noviembre todo parecía indicar que en esta ocasión se obtendrían mejores resultados, puesto que se vendía a muy buen precio y comercializaban aproximadamente en 20 pesos, y los tomates tenían buena calidad y tamaño, aunque hubo poca producción por la falta de agua, y a pesar de ello el precio parecía ser redituable y motivaba a los tomateros, y sin imaginar cómo sería el cierre.

Pero el cierre de la temporada fue un duro golpe para todos los campesinos, porque en la actualidad los tomates se echan a perder aun en la planta, porque no es rentable continuar con las ventas, porque el dinero que se obtiene por ellos no es suficiente para recuperar la inversión de cada corte y la única salida es dejar caer la cosecha.