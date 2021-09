¡Con esperanzas! Pescadores de Guasave confían en que mejore la captura de camarón

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Guasave informó que ya se reportó una mejora en la marea, y a pesar de que el primer día solamente se capturaron alrededor de siete toneladas, lo cual es poco, en comparación con temporadas anteriores.

Raúl Leal Félix comentó que los pescadores seguirán laborando, ya que esperan captar el doble de toneladas de lo que se obtuvo el martes.

Destacó que al principio no pintaba una buena temporada para los ribereños en la captura del crustáceo, que es lo más esperado del año, por ese motivo se encontraban un tanto desmotivados, ya que muchos invirtieron sus ahorros para laborar, sin embargo, al final del día se logró captar el tonelaje descrito, que viene siendo un promedio de 10 kilos por cada panga que salió a la bahía.

“Es poco, pero para ellos es una luz al final del túnel, debido a que esta producción obtenida les aclara un poco el panorama para lo que resta de la temporada, ya que saben que va a mejorar, porque vieron que sí habrá una mayor captación de camarón en el transcurso de la misma”, indicó.

Reveló que al ser un trabajo que depende completamente de la naturaleza, los pescadores reconocen que en el inicio de la temporada fue en la cuarta fase lunar, lo cual significa para ellos que son mareas bajas, pero después de esto, van a ir aumentando significativamente es por esto que se espera superando la meta de inicio.

“Ayer obtuvimos alrededor de siete toneladas, lo que nos da arribita de una media de 10 kilos por panga, pero esperemos que suba, sabemos que la pesca es así, un día podemos capturar más y otros no tanto, pero los muchachos van a seguir saliendo”, destacó el líder pesquero.

Explicó que la producción que se logró captar en el arranque de la temporada no es mucho, como se pensaba que sería, sin embargo, la inversión que se generó de gasolina, redes, carnada y herramientas necesarias para cada salida, fue remunerada con lo capturado.

Externó que cada panga mínimo gasta alrededor de 10 mil pesos por cada salida, no obstante, las cooperativas que cuentan con más pangas, 10 litros de combustible podría llegar a los 200 mil pesos, lo cual es un poco complicado mantener a flote, es por este motivo que no saldrán todas las embarcaciones hasta no tener una temporada segura para ellos.

“Yo creo que hoy debe de haber una mayor captura, aspiramos a que cada día va haber más de aquí al 21 que ya va ser luna llena, va haber más movimiento, es una purificación de agua, se recupera todo”, destacó Leal Félix.