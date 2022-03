Confía secretaria de agricultura de Sinaloa que se pueda comercializar el maíz O-I

"Históricamente no hemos tenido problemas nosotros de que se quede el producto porque sería ilógico, nosotros nos comemos, los mexicanos, 25 millones de toneladas en el país y aquí vamos a producir 5, entonces debemos de tener confianza en que los mexicanos lo van a consumir", reiteró.

Respecto a la preocupación de que no se pueda comercializar las 5 millones de toneladas que se espera sean producidas por las tierras sinaloenses durante la temporada otoño-invierno, Montes Salas dijo mantener certeza en que se podrán vender los granos , esto pues solo en México se requieren para consumo 25 mil millones de toneladas de maíz en un año.

El funcionario estatal recordó, que al ser libre el mercado para los industriales, no se puede obligar a que realicen contratos de compra de maíz, misma que no ha avanzado como se esperaba por las condiciones de mercado que se tienen actualmente por los conflictos entre Rusia y Ucrania, los cuales han elevado los precios de los granos.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.