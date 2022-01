Contra coyotaje de frijol en Sinaloa, ofrecerá Caades un mes gratuito en bodegas

"Es esencial ahorita aguantar un poco, buscar un buen nivel de precios, un buen comprador, y de alguna manera tener un mejor nivel de precios, eso a funcionado en el pasado, a funcionado en años complicados de comercialización y creo que no será la excepción", reiteró el presidente de Caades.

En cuanto al llamado a los productores, agregó no desesperarse y esperar a que los precios sean favorables, esto para que logren tener mejores utilidades por su cosecha de frijol con la venta del grano a buenos compradores.

Recordó que en años anteriores, caracterizados por ser complicados en el tema de comercialización, se a logrado obtener buenos precios por guardar el producto y no vender prematuramente, lo que se espera se pueda lograr esta temporada también.

Explicó que en breve se realizarán reuniones con los presidentes de las asociaciones para determinar si se cuenta con la capacidad en las bodegas para almacenar de manera gratuita, esto para que no se desesperen en vender y se logre esperar hasta que los precios incrementen.

"Creemos, más bien estamos seguros que nos niveles de precios deberían de ser más altos, no deberían de estar así, esto debido al nivel de inventarios que existe y a la baja superficie de siembra que hubo en el estado", reiteró Rojo Plascencia.

Explicó que será mediante gestión con las asociaciones que se busca poder acceder a espacios disponibles en las bodegas para que los productores puedan guardar por lo menos en un periodo de un mes sus granos de frijol, esto con el fin de que no se venda a precios desfavorables para los agricultores .

