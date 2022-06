Convocan a tendedero de deudores alimentarios en Michoacán, para exponer a padres ausentes

Morelia, Michoacán.- Habrá tendedero de deudores alimentarios en Michoacán, este es el segundo año consecutivo que se convoca, para festejar el Día del Padre, a todos los progenitores ausentes o que ejercen violencia económica contra sus hijos.

En la convocatoria lanzada por la página Deudores Alimentarios Michoacán, hacen el llamado para todas las mujeres del estado que deseen participar, el formulario de registro estará abierto hasta el 15 de junio a las 12:00 P. M.

La publicación invita además a que las hijas, hijos y mujeres se unan al tendedero, donde también se pueden hacer otras denuncias, físicas o virtuales.

“Si no puedes asistir al evento ¡Nosotras lo colgamos por ti! Denuncia en nuestro tendedero físico las violencias que vivimos las madres autónomas sobre temas de: Deudores alimentarios, violencia vicaria y reconocimiento de paternidad” se lee en la publicación hecha por el colectivo.

El tendedero físico se llevará a cabo el próximo sábado 18 de junio, en la Plaza de Armas de Morelia, en un horario de 16:00 a 20:00 horas, a donde las mujeres podrán acudir con lonas, cartulinas, impresiones o fotografías de los hombres que deseen denunciar públicamente.

Todas las mujeres que están en otros municipios o que no puedan asistir al evento, podrán llenar el formulario en link que la página ha dejado en la publicación, en dicho formulario se les piden algunos requisitos como el nombre del deudor, monto de deuda y número de expediente de sentencia por pensión alimenticia en caso de tenerlo.

Así mismo, también recaban información sobre los motivos que orillan a las mujeres de Michoacán a no ir a juicio para pedir los alimentos, entre los que se encuentran situaciones como que su familia, amigos o centro de trabajo niegan información de su ubicación, cuando se localiza al deudor renuncia a su trabajo, el proceso con abogado particular es costoso y no tienen los medios económicos para solventarlo, que las mujeres no saben a qué institución dirigirme para demandar de manera gratuita o han recibido amenazas si se atreven a denunciar.

