Cortarán suministro a productores de Sinaloa que desperdicien agua en riegos

"Lo que hay que hacer es cuidar el agua, hay que ser muy conscientes y la invitación es a hacer tiradas de riego cortas y estar muy pendientes en los riegos de la noche para que el agua no se tire, cortar el agua antes de terminar de regar el terreno para que con las colas o lo que viene en los canales termine de regarse, y no se desperdicie, tenemos que cuidarla muchísimo porque va estar muy escasa", reiteró el presidente de la AARC.

Por esta razón los módulos de riego se están encargando de que se utilice bien el agua en la agricultura y regular que no se cuente con desperdicio, quienes cortarán los suministros de no acatarse las medidas que se han solicitado.

Por otra parte dijo que a su parecer las medidas de cuidado del agua que son obligatorias para este ciclo agrícola, más que limitantes generarán la oportunidad de que no se tenga escasez del vital líquido al terminar el ciclo agrícola 2021-2022, esto pues a pesar de que se presentaron buenas lluvias y captación en las presas, el agua aún es insuficiente.

"Si ha habido ciertas reglamentaciones, cuidados y limitaciones en cuanto a las tiradas de riego o algunos cultivos que se tienen que mezclar, no puedes sembrar todos maíz, a algunos les están pidiendo que siembren garbanzo o frijol", expuso.

Reconoció que con la finalidad de lograr evitar la escasez del vital líquido como sucedió en el pasado ciclo agrícola, se iniciaron las siembras con medidas restrictivas en el uso del agua, por lo que se pide a los productores acatar la solicitud de no desperdiciar el agua.

Sinaloa.- Mantener los cuidados y uso eficiente del agua , solicitó la Asociación de Agricultores del Río Culiacán ( AARC ) esto pues a los productores que no acaten las medidas en los riegos de cultivos, se les cortará el suministro por los módulos de riego, advirtió el presidente, Enrique Rodarte Espinosa de los Monteros.

