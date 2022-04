Cosecha de frijol almacenada, en riesgo de perder calidad por altas temperaturas en Sinaloa

Mujer no dejaba atendieran a su novio hasta que le diera la clave

Quienes no quisieron arriesgarse a la posibilidad de vender en menor precio después, como ha pasado en temporadas anteriores en dónde el esquema de almacenamiento no ha funcionado, por lo que se solicita poner de nueva cuenta atención al problema por parte de gobierno del estado quienes han dejado atrás este conflicto.

Expuso que se estima que solamente en un módulo, ubicado en Angostura se concentra el 10 por ciento de la producción del estado y se tomó el acuerdo por los productores de no vender a menos de 25 pesos , quienes además por no tener almacén cerca han estado guardando su cosecha en casa, lo que genera la vulnerabilidad de tener pérdidas.

"Hay productores que no confiaron en el esquema que ofreció gobierno del estado y que tienen en producto en su casa, entonces ahí está más difícil porque ya hubo cambio de clima, el clima está más caliente y el frijol se puede manchar , va perder calidad", reiteró.

Ante está situación, el presidente del CAP destacó que se cuenta con incertidumbre de que el frijol que no fue almacenado en bodega, tenga pérdida de calidad en las próximas semanas por el aumento en las altas temperaturas que podría causar manchas .

Mientras que el resto del grano se encuentra almacenado en las bodegas que ofreció gobierno del estado mediante el esquema de dos meses de almacén gratis, y una gran cantidad de granos en las casas de los productores que acordaron no vender a bajo precio.

Culiacán, Sinaloa.- Con temor a que se tenga pérdida de calidad por el cambio de clima en Sinaloa se mantienen los productores de frijol que optaron por almacenar su cosecha en los domicilios, esto pues hasta el momento no hay mejorías en los precios de la tonelada de este grano.

