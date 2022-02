Crecerá la economía al parar coyotaje de granos en Sinaloa: secretario de Economía

Culiacán, Sinaloa.- No generará efecto negativo en el tema de exportación y comercialización de granos del país la estrategia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de parar la salida de los transportes de carga pesada que trasladen granos sin documentación o sin cumplir con el pago del Impuesto Predial Rústico, aseguró Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal detalló que la finalidad de la solicitud del gobernador de parar la salida de granos va encaminada a la regulación de los precios del frijol, por lo que, más que un efecto negativo, traerá beneficios al estado con llegada de mayor derrama económica para los productores.

“Se está buscando una estrategia para poder vender a mejor precio el frijol, y eso nos beneficia como estado, que se venda a mejor precio, de esa manera hay más ingreso, más derrama económica en el estado y está muy bien”, reiteró.

Explicó que si bien es un tema que se está viendo directamente por la Secretaría de Agricultura, a cargo de Jaime Montes Salas, la estimación es que no se tenga un impacto negativo en las estadísticas de comercialización y exportación de granos que salen de Sinaloa.

Cabe destacar que es a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Sates) que se verificará en las casetas de ingreso y salida de Sinaloa que se cuente con el cumplimiento del pago del Impuesto Predial Rústico y documentación en regla de los transportes de carga de granos, a quienes no se les permitirá el acceso de incumplir lo solicitado.

Es importante recordar que en conferencia mañanera el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que no se permitirá salir a los transportes de carga de granos que no cuenten con su documentación en regla y además que no tengan el pago del Impuesto Predial Rústico al corriente, esto con la finalidad de combatir el coyotaje de frijol y también en búsqueda de controlar los precios del grano, ya que actualmente se tiene conflicto por la compra de intermediarios para revender el producto.