Cuando sea joven significaría para Verónica Castro su despedida del espectáculo, asegura 

México. Verónica Castro ya filmó la película que podría significar para ella la última que haga y también su despedida de los escenarios. Se llama Cuando sea joven y en ella actúa con Natasha Dupeyrón.

“Tal vez sea la última película que haga en mi vida”, declara Verónica Castro en entrevista con la revista Caras México y también destaca que en ella interpreta a una mujer de 70 años de edad, la edad que actualmente tiene y la filmó cuando tenía 67.

“Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente. Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, expresa a Caras México.

Cuando Sea Joven es una película mexicana que dirige Raúl Martínez y produce Eugenio Derbez y en su trama se aborda la vida de una viuda que se da cuenta que se convierte en una carga para su familia y repentina y misteriosamente un día recupera su apariencia física de cuando tenía 20 años.

El número 70 significa para Verónica Castro algo especial, puesto que es la edad que actualmente tiene, luego le llamaron de Televisa para el festejo de los 70 años de la empresa y ganó El rostro del Heraldo en 1970, comenta en la misma entrevista que le hacen.

La señora Castro, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Los ricos también lloran, Rosa salvaje y Valentina, entre otras, asegura que la clave del éxito en su persona la encontró gracias a muchas cosas, entre ellas el ser una persona disciplinada y estricta.

“Creo que si pudiera volver atrás no sería tan bien portada, no que me portara bien o mal, sino que hubiera sido más permisiva conmigo misma. No me permitía llegar tarde a ningún lado, llegaba antes que todos. Fui demasiado bien portada en mi trabajo y con mi familia", añade a Caras México.

Pero además de actriz, Verónica Castro también grabó varios discos durante los años ochenta y noventa, incluso triunfó como conductora de programas de variedad y entrevistas en esas mismas décadas, entre ellos Mala noche, no , La movida y La tocada.