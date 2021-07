Cuestionan las cifras oficiales de feminicidios del gobierno de México

México.- Entre enero y mayo del 2021, el Gobierno de México reconoció un incremento de 7.1 por ciento en el delito de feminicidio, comparado con el mismo periodo de tiempo durante el 2020.

A pesar de que se trata de una cifra elevada, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, consideró que el dato se queda corto y opinó que el criterio de cómo se analiza el homicidio de mujeres y el feminicidio, a su vez, deja dudas e inconsistencias en el reporte que se mostró por la autoridad este lunes.

En entrevista para Debate, la activista señaló que se supone que se crearon las fiscalías, que se ha luchado por un nuevo sistema de justicia penal en México y, sin embargo, apuntó que las víctimas siguen viviendo el viacrucis de la impunidad, de la malas investigaciones, la falta de la debida diligencia y de perspectiva de género.

Según los datos de la autoridad federal, Culiacán aparece dentro de los cinco municipios con más feminicidios, mientras que en homicidios dolosos Baja California suma por ejemplo 146 casos. En total, la autoridad reportó 423 víctimas de feminicidio de enero a mayo del 2021, mientras que durante el mismo periodo de tiempo dio a conocer mil 187 homicidios dolosos contra las mujeres, que son los asesinatos intencionales.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, analizó para Debate que en homicidios de mujeres, los estados con mayores casos son Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México, pero dijo que cuando se pasa a feminicidios los números cambian para estos estados.

“Esto no te permite a ti saber porque no se están investigando, ese es el problema, realmente lo que nos deberíamos de basar es que el nivel de asesinatos en el país contra las mujeres sigue al alza, que 7.1 sigue planteándose en feminicidio y yo diría ‘no puede ser’, porque lo único que puede reflejarte es que ya están iniciando, investigando uno más en entidades”, señaló.

De acuerdo con la coordinadora del observatorio, los datos no dejan la claridad de qué está pasando en el contexto y si realmente los estados que supuestamente no aparecen son porque realmente mejoraron sus políticas de seguridad y de procuración de justicia.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destacó para Debate que no hay acciones nuevas en la prevención y erradicación de este delito. Particularmente hizo hincapié en que no hay acciones diferenciadas por parte de la autoridad federal en los estados, al destacar que son diferentes los tipos de delitos en cada uno de ellos.

“Es diferente Ciudad de México, que Sonora, Sinaloa, Guanajuato. En CDMX hay un mayor control de redes criminales”, ejemplificó. Aunque la autoridad destacó que se han instalado mesas regionales para la construcción de paz, María de la Luz Estrada señaló que en todo el trabajo que hacen desde el observatorio, todavía desconocen en qué sentido trabajan dichas mesas.

“Nosotras, lo que vemos, es que estamos solas, luchando con las autoridades que no están investigando, pero, aparte, que no se está previniendo el delito a nivel local y ¿cuál es el plus que hace la federación para poder ayudar a los estados a mejorar sus políticas de seguridad, de atención, donde tengan su competencia?”, cuestionó.

Enfatizó que no solo se trata del feminicidio, sino que está la violencia sexual, desaparición de personas por la misma delincuencia organizada, donde sí se requiere del apoyo y coordinación entre lo federal y lo local.

Apuntó que eso no se vio reflejado en lo que plantearon este lunes y se sigue evidenciando lo mismo que se ha conocido de años.

Los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo sobre Violencia contra las Mujeres destacan además que durante los primeros cinco meses del año se registraron 106 mil 603 delitos de violencia familiar, 8 mil 623 de violación, 114 mil 745 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer y 103 mil 275 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja.

Al respecto, María de la Luz Estrada destacó que el delito como la violencia familiar es responsabilidad de los Gobiernos locales, por lo cual, consideró que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres debería explicar de qué manera se conectan con las autoridades locales y dar a conocer cuáles son los esfuerzos que están haciendo al respecto.

Para la especialista, la minimización en el discurso sobre el feminicidio durante esta administración impacta de manera negativa. Dijo que se debe reconocer que la violencia contra la mujer es grave y que los esfuerzos que se han hecho todavía no son suficientes.

Consideró que lo que le toca a la federación tiene que ser mucho más puntual para fortalecer lo que ya les toca por obligación a los Gobiernos locales y municipales.

