Cuidado básico de tus plantas

Si amas las plantas y ya estás pensando seriamente en adquirir algunas para tu casa, o plantar algún árbol, checa esta información. Érika Pagaza Calderón, directora científica y curadora en el Jardín Botánico, bióloga por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Ciencias por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Botánica y Manejo de Recursos Naturales, explica cuáles son las principales cosas que debes considerar para cuidar tus plantas y/o árboles en tu hogar.

“Lo primero y más importante es conocer tu planta, saber qué tipo de planta tienes o quieres tener, e informarte sobre ella. Si es una planta de sol, sombra o resolana”, enfatiza la experta.

Siempre, al adquirir una planta, hay que preguntarle al viverista o distribuidor cómo ha sido cultivada esa planta, cuál es el tipo de cuidado que ha tenido, qué necesita. Porque muchas veces podemos verla muy bonita en el vivero, pero no sabemos todo el cuidado que implicó y ver si podemos brindarle todos esos cuidados que requiere. Así como dónde la van a tener, que tengamos el espacio adecuado, esto más que nada para los árboles. “Si es posible, acercarse a un especialista, como un horticultor o un botánico, para saber un poco más de la especie, para saber, por ejemplo, qué tipo de plagas pueden presentar. Pueden acercarse con nosotros al Jardín Botánico para preguntarnos qué tipo de planta es y los cuidados que necesita”, aconseja Érika Pagaza. En cuanto a los árboles, busquen los más adecuados para una banqueta pequeña afuera de una casa. Hay árboles para todos los gustos, espacios y requerimientos.

Un punto muy importante a saber es que las hormigas no son plagas, a menos que sean hormigas defoliadoras, cortadoras de hojas, los famosos y conocidos mochomos. Pero las hormiguitas chiquitas, por ejemplo, las hormiguitas negras no le están causando ningún daño a la planta, al contrario.



Ventilación

“Algo que hay que destacar es que, cuando tenemos plantas de interior, no hay que ponerlas directamente hacia el aire acondicionado”, declara la botánica. El aire acondicionado genera muchos problemas en nuestras plantas, sobre todo si son palmas o suculentas, ya que este aire afecta la calidad de la planta, ese aire directamente les lastima sus tejidos.

Afecta si no tienen suficiente ventilación, las plantas siempre van a necesitar ventilarse. “Si vamos a tener plantas en el interior, hay que sacarla por lo menos tres o cuatro veces a la semana a que reciba luz natural y aire fresco; puede ser por mediodía, y ya después la podemos volver a meter a la casa. Es para garantizar que los brotes se den sanos, que tengan suficiente luz para generar su alimento”, señala Pagaza Calderón.

Las plantas no se deben poner junto a las ventanas cuando el cristal no se abre, porque sería como ponerles una lupa, tiene el mismo efecto, quema las hojas. Si la planta van a estar cerca de la ventana, que la luz esté filtrada y que no sea directo de la ventana al sol, y que la ventana se pueda abrir.



Riego

Es muy necesario también saber que ninguna planta requiere un riego diario. Es un error común de la gente creer que las plantas se tienen que regar diario, y terminan pudriéndolas. “Por ejemplo, los helechos, que son plantas que generalmente requieren de más humedad, se deben regar de 2 a 3 veces por semana; generalmente con 3 buenos riegos los helechos más tropicales tienen suficiente agua”, manifiesta la bióloga. Pero sí tenemos que regar de tal manera que siempre observemos que el agua drena por debajo de la maceta, ya que esto nos indica que el agua está penetrando lo suficiente, de esa manera vamos a garantizar que se hidrate todo el sustrato.

Si tenemos plantas como las cactáceas, debemos evitar hacer riegos frecuentes. En el caso de los cactus y las suculentas, tan de moda, se deben regar cuando mucho una vez cada 15 días, incluso el riego lo pueden llevar a una vez al mes; mientras sea un buen riego, no pasa nada. Estas plantas almacenan agua en sus tejidos, entonces, cuando vemos sus hojas gorditas, un tallo gordito, esto implica que la planta está almacenando agua y no necesita que la estemos regando frecuentemente. Aunque estas plantitas igualmente van a requerir que las saquen al aire fresco y a la luz, aunque sea filtrada, por lo menos unas 2-3 veces por semana.