Cultivos de temporal de Mocorito en graves problemas por sequía

Mocorito, Sinaloa.- Las condiciones por las que atraviesan los productores temporaleros de Mocorito son críticas y en unos días más podrían resentir aún más los estragos de la sequía en esta temporada, pues la sequía se ha convertido en un azote para ellos, señala el presidente del Comité Municipal Campesino número 13, José Alfonso Acedo Sánchez.

El líder agrícola expresa que se ha venido gestionando ante la Secretaría de Agricultura con el apoyo del dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, además de contar con el respaldo del Gobierno del estado para buscar cómo sacar adelante esta situación y se active el seguro catastrófico para los cultivos que se encuentran severamente afectados.

En lo que respecta a los cultivos de sorgo y ajonjolí, Acedo Sánchez manifiesta que estos se encuentran totalmente acabados y no habrá producción, mientras que en el caso del cacahuate, habrá muy poca, por lo que el problema se torna serio; además, en la ganadería, el animal en pie se los compran muy barato y a esto se le suma que ya no hay pastura y el ganadero tiene que comprarla, lo que no es redituable.

El líder del CMC de Mocorito asegura que, afortunadamente, han contado con el apoyo del Gobierno del estado, pero en lo que respecta al Gobierno federal, afirma que éste los ha dejado solos y además ha eliminado programas dirigidos al campo y la ganadería, por lo que ante el panorama que atraviesan actualmente aseguran que es necesario activar el seguro catastrófico.

"Ahorita es hacer la gestión a sabiendas de que el Gobierno del estado se la quiere jugar con nosotros, a favor de nosotros, donde más problemas he visto yo es en la región de Palo de Asta para allá, después Los Mazates, de vuelta a Palmarito, Las Milpas, lo demás es El Guasimal, Tecomate, son lomas de tierra dura; donde se ve un poquito más de cacahuate es en Higuera de los Vega, Cerro Agudo, El Valle", menciona.