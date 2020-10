Dagoberto Llanes Soto nuevo presidente del Módulo de Riego 74-2

Guamúchil, Sinaloa.- El Modulo de Riego 74-2 está mañana cambio su mesa directiva y como presidente ganó el ciudadano Dagoberto Llanes Soto, quien expresó su agradecimiento a quienes lo apoyaron en esta nueva etapa.

Dijo estar muy contento por estar en compañía de todas las personas que con mucha responsabilidad y compromiso han trabajado y participando en la vida de este organismo.

“Quiero darle las gracias a todo el personal que voto, y a los demás los invito a sumarse a este nuevo proyecto”, citó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Informó que las puertas del módulo estarán abiertas para todos los integrantes y los invitó a cuidar el agua y hacerse responsable para acrecentar todos los recursos de ese organismo que es para todos.

Por su parte Samuel López, quien fue el presidente saliente, dio su tercer informe de labores, en donde manifestó que en estos 3 años 4 meses ha tratado de dar lo mejor de él.

“Me voy con la frente en alto y con la satisfacción de haber trabajado con dignidad, responsabilidad, reponiendo la confianza que depositaron en mi persona y asimismo atendiendo a los usuarios y productores sin distingo alguno”, comentó.

Aseguró que el compromiso que hicieron al asumir esa importante responsabilidad fue procurar que a sus productores y productoras les vaya bien, por lo que hicieron las gestiones necesarias ante los organismos rectores como lo son Conagua, entre otros mas y de esta manera poder contar con el vital líquido que demandan los cultivos.

Señaló que hay inconvenientes que se generan por la ubicación geográfica del módulo en donde hay ocasiones que se les dificulta hacer llegar el agua que demandan los cultivos en los meses de alta demanda de agua.

“Esto se deriva porque los trabajos de sobre elevación en el canal Humaya no están concluidos, la verdad es una lástima pero el canal Humaya no llegó a un punto importante para nosotros, a ese cuello de botella que nos permitiría tener más agua porque hay que señalarlo y decirle, no hay una gota de agua más para estos módulos”, finalizó.