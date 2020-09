Dagoberto Llanes gana la elección del Módulo 74-2 de Guamúchil con 119 votos

Guamúchil, Sinaloa.- El Módulo de Riego 74-2 de Guamúchil ya tiene a su nuevo dirigente: Dagoberto Llanes Soto. El candidato por la planilla roja contendió junto con Jesús Alfonso Amillano, en las elecciones realizadas este día para la renovación de la dirigencia.

El aspirante a dirigir los rumbos del organismo agrícola obtuvo la mayoría de votos con 119, mientras que el candidato por la planilla verde Jesús Alfonso Amillano logró 86 votos.

El nuevo presidente siendo felicitado por un usuario. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

De acuerdo a los resultados anunciados al finalizar el conteo, las cifras quedan de la siguiente manera: del total de 206 votos contados la Planilla Roja obtuvo 119 votos, planilla verde 86 votos, 94 boletas quedaron sin utilizar y solamente se registró un voto nulo.

El presidente electo dedicó unas palabras a los usuarios presentes. Esto fue lo que expresó:

"Agradecer la gente que me dio el apoyo, principalmente a mi padre y a Dios que me están escuchando en el cielo y a mi familia y a todos aquellos besos que me dieron el apoyo, grandma que no los voy a defraudar. La unión hace la fuerza y en equipo trabajamos mejor, como dijo el ingeniero Amillano. no me resta más que agradecerles y decirles que yo vengo a trabajar esa las cosas lo mejor que se pueda".