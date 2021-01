Daños menores en cultivos de la Región del Évora por el frío

Directo al mercado de Estados Unidos y con la esperanza de que no se presenten las temidas heladas, continúa a toda marcha la cosecha de ejote orgánico en la Agrícola Exportadora Valentina en norte de Sinaloa. Jesenia Bórquez Hernández, encargada de inocuidad de la agrícola, señaló que son aproximadamente 38 hectáreas ubicadas en la sindicatura de Mochicahui las que durante cada temporada, entre los meses de noviembre a mayo, se siembra y se cosecha en intervalos que varían entre 60 y 70 días, dependiendo de su momento de maduración. Acerca del gélido clima, señaló que por fortuna hasta el momento no ha afectado el producto gracias a que no han caído de manera drástica y lo boscosa de la misma planta, que lo protege.