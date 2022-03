¡De ya! Piden productores de Sinaloa acelerar operaciones de GPO de Topolobampo

"Es algo incontrolable, algo que no habíamos visto, creo que una de las cosas que pueda abonar a controlar esa volatilidad de estos productos es con la planta de fertilizantes aquí en Sinaloa y tenerlos más cerca", reiteró.

Recordó que tan solo en pocos meses los principales fertilizantes se fueron por arriba del 150 por ciento de aumento, y al sumar en total de repuntes se supera el 30 por ciento en alza en costos de producción, los que se están teniendo, lo que afortunadamente se ve compensado por los buenos precios en el mercado de los granos, sin embargo, trata de un tema al que se le debe de poner atención por parte de las autoridades ya que el mercado puede ser volátil y no generar certidumbre para el productor.

