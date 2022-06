Denuncia PAN que cooperativas pesqueras en Sinaloa están cerradas; AMLO quitó 22 programas de apoyo

Culiacán, Sinaloa.- El PAN en Sinaloa acusó a Morena de mentir, al quitar 22 de los 23 programas de apoyo a los pescadores, dejando solamente Bien Pesca, que coloca a este sector en el más olvidado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció la presidenta del PAN Sinaloa, Roxana Rubio Valdez.

A bordo de una panga en el mar, Rubio Valdez manifiesta que "nunca en la historia se habían cerrado tantas cooperativas", y lo anterior, insistió es una muestra de lo que se vive en los campos pesqueros de todo el país.

En un video difundido por la dirigencia estatal, se escucha a Miguel A. López y José López, pescadores del campo pesquero de Las Aguamitas expresaron que el sector pesquero está muy olvidado por parte de las autoridades federales, a lo que Rubio Valdez responde que es una prueba más de que Morena miente.

Los pescadores explicaron que había 23 programas y "nos quitaron 22, dejaron el Bien Pesca, nada más", a lo que la panista agrega que el sector pesquero es uno de los más afectados desde que llegó el actual Presidente de México. Puntualizó que "antes estaba bien con los otros gobiernos, porque había subsidios, apoyos para los motores marinos, había Prospera, Seguro Popular y ahorita no hay nada de eso".

Denuncian que actualmente las cooperativas están cerradas en los lugares en donde generalmente se veía a pescadores, ante la falta de créditos y por lo consiguiente impacta en la generación de empleo.

Te recomendamos leer:

A lo que suma la queja de otro pescador de Las Aguamitas, José López C., que "no pues nos tienen olvidados, no hay recursos, no hay nada; mientras que Ernesto Carrión y su padre, también de este campo pesquero, coincidieron que "la gente está muy fregada. Algunos tienen motor y otros no tienen y ¿Cómo van a pescar si no tienen?...no sirve ya la pesca, ya cayó".