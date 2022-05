Denuncian que abejas mueren por insecticidas en el campo en la región del Évora en Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Un problema grave de exterminación de la población apiaria, están luchando los productores en la región del Évora en Sinaloa, ya que en los últimos años se viene presentando la mortandad de abejas por el uso de agroquímicos que utilizan algunos productores, principalmente en las hortalizas.

“Ya es un hecho que se están acabando las abejas. Año con año, perdemos mucha población, porque toda la temporada fumigan y no nos las cuidan”, comentó Juventino López Pérez, presidente de la escuela apícola del campo La Reyna del Évora.

El líder de los apicultores en la región externó que, hasta el momento, son 18 miembros registrados que dedican trabajo y tiempo al cuidado de los pequeños insectos, que por sus propias palabras comenta que es un grave problema el que se atraviesa en el sector productivo.

López Pérez agregó que ellos, como conocedores en el tema de la apicultura, son prestadores de servicio a los horticultores de la región, para que los insectos lleven a cabo el proceso de polinización en los predios, por lo que los beneficiados son ellos.

Señaló que sin polinización, no hay producción en el campo. Indicó que están utilizando agroquímicos muy fuertes que matan la abeja y no se termina el proceso de polinización.

También dijo que afortunadamente ya están saliendo al mercado productos que no dañan a los insectos y hacen el mismo efecto en la planta; aún así, pidió a quienes solicitan el servicio de polinización en campos agrícolas hacer conciencia en el daño que se está haciendo y aplicar sus agroquímicos de noche, y de esa manera evitar la muerte de las abejas. Indicó que por una parcela de 10 hectáreas les solicitan hasta 25 colmenas, y que uno de los cultivos que más necesita de la abeja es el tomatillo.

Señaló que este cultivo da dos tipos de flor, masculina y femenina, y si la masculina no poliniza a la femenina, no se obtiene producción, y así es con otros cultivos, la abeja lo que hace es tomar el polen de la flor macho y depositarlo en la flor hembra, si esta no se poliniza, se cae y la planta no produce, puntualizó.

Julián Alfonso García Hernández, técnico agropecuario y representante de la Secretaría de Agricultura en el estado, en visita a la escuela de campo formalizada en la ciudad de Guamúchil, comentó que lo que se busca con los programas federales del gobierno es el bienestar y la salud de las abejas, dijo que este insecto aporta mucho a los alimentos que consume la humanidad, también hace su parte en los problemas climáticos.

García Hernández comentó que se le da seguimiento al Programa de Producción para el Bienestar, que incluye acompañamiento técnico a los productores apícolas, de este programa se desprende la formación de las escuelas de campo.

Indicó que se darán prácticas agroecológicas en la actividad apícola y se dará la importancia a la producción y los tipos de miel que se producen.