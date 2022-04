Deportivo Marielos de Empalme y Veteranos de Guamúchil reanudan convivencia futbolera

Guamúchil. Regresó la fraternal convivencia deportiva después de dos años de no tenerla a raíz de la pandemia, y el choque amistoso entre los representativos del Club de Futbol Veteranos de Guamúchil y Marielos de Empalme, Sonora deja contentos a todos.

Esta edición número 18 de la convivencia no fue menos emotiva que las anteriores y termina con un salomónico y justo empate a dos goles por bando.

El zurdo César Cota puso adelante a los guamuchilenses arrancando el encuentro, por la vía del penal. Los visitantes no se quedan de brazos cruzados y empujan con mayor fuerza hacia adelante buscando la igualada, hasta que Arnulfo Reyes logra emparejar los cartones con una jugada individual, y con lo cual puso mejor y más emocionantes las acciones.

La tropa local, capitaneada por Ricardo Fernández Heredia, perdió el rumbo y bajó los brazos antes de irse al descanso, lo que aprovecha el cuadro del Club Marielos para darle la vuelta al marcador con registro de Mario López, que con zapatazo supera la estirada de Natanael Montoya.

Jugadores de ambas escuadras se refrescaron un poco y acomodan mejor las ideas en el entretiempo, y apoyados por un buen número de seguidores saltan enseguida de nuevo al rectángulo de la cancha Anexa 1 para brindar otros 45 minutos de emociones.

Con las fuerzas niveladas y el cansancio reflejado en ambos lados, el representativo de casa fue más certero e iguala los cartones al final por conducto del joven Rodrigo González.

En general, el evento resultó todo un éxito. Hubo goles, buenas pinceladas, insolados, esfuerzo, lesionados, pero al final el propósito se cumplió una vez más en la hermandad o tradición ya de este encuentro amistoso.

Ricardo Fernández, presidente del Club de Futbol Veteranos de Guamúchil, se mostró contento al final, y agradeció y felicitó a todos los compañeros de equipo y a los visitantes por su participación. El conjunto alvaradense deberá pagarle la visita a los sonorenses en fecha por definir, y así, hacer que la fiesta siga con una edición más.