Desabasto en Ferromex y acecho de las autoridades en carreteras causan caos por traslados del maíz O-I en Sinaloa

Una completa incertidumbre se ha generado entre los productores de maíz por complicaciones para movilizar las semillas de la temporada otoño-invierno 2022, ya que además del desabasto de Ferrocarriles de México, y el acecho de las autoridades en carreteras, se cuenta con complicaciones para trasladar desde los campos agrícolas a los centros de acopio por falta de camiones.

Conflicto

Agustín Espinoza Lagunas, presidente del Congreso Agrario Permanente (CAP), expuso que ante los avances del 70 por ciento de las trillas que se reportan en Sinaloa, la insuficiencia de las unidades de camiones de las alianzas crece, repuntando los precios del transporte por la alta demanda y los altos costos en el combustible.

Ante el conflicto para lograr acceder a un camión que lleve la cosecha a los centros de acopio, los productores han tenido que esperar a realizar las trillas, corriendo el riesgo de que llueva en cualquier momento, o bien, trillar pero cubrir los granos de maíz con lonas mientras pueden acceder a traslados para la producción.

“No queda mas que esperar, algunos lo trillan y lo tiran en lonas o algo, pero la mayoría esperar y rogarle a Dios que no llueva en esas zonas, que es en donde les perjudica más”, expuso Espinoza Lagunas.

Recordó que este y otros conflictos para el transporte son temas de cada año, situación por la que se requiere idear estrategias para evitar los problemas.

Acechados

Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), agregó, que para bajar los altos costos de traslado se mueve la cosecha a distintos destinos del país, para las industrias o comercialización mediante Ferromex por el bajo costo que representa, que no se está dando abasto para mover la cosecha.

“Ferromex no se da abasto y no cumple con el servicio solicitado y también nos hace cuello de botella en donde ciertas bodegas ya están saturadas y no hay desplazamiento del producto”, reiteró.

El presidente de Caades explicó que otro problema que se está dando para movilizar la cosecha es el traslado en carreteras, en donde las autoridades detienen los transportes y se genera un cuello de botella, por lo que se tiene que legislar para tener las normas claras y se deje de presentar el problema cada año.

“Es importante que las autoridades sean facilitadoras al momento de que los productores trasladen sus cosechas. Si se nos detiene muchos vehículos por normas que no se cumplen, sí sería muy bueno que se legislara para tener un criterio claro para que sea un facilitador para el productor agrícola y no una manera de estar entorpeciendo su labor porque se nos hace un cuello de botella”, reiteró.

Solicitud

Por su parte, Serapio Vargas Ramírez, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el Congreso del Estado, realizó un llamado a las autoridades para apoyar en el problema, ya que, especificó, son alrededor de 1 millón de toneladas de maíz las que se encuentran en riesgo por problemas de movilización.

Llamó a que se envíen mil vagones más de Ferromex a Sinaloa, esto de los mil 500 que se están enviando semanalmente al estado para atender el sector.