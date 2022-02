Descartan afectación en el agro por bajas temperaturas en Norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Se descartan afectaciones en la agricultura en Ahomeporque las temperaturas no bajaron a niveles que causen daños a los cultivos y afortunadamente también se superó el riesgo que prevalecía de heladas para la región para los días 3 y 4 de febrero, afirma Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, señaló que afortunadamente, cuando menos en esta ocasión, no se cumplieron los pronósticos que prevalecían por el riesgo de heladas y que por ciento mantenían muy preocupados a los productores de la región.

Se superó riesgo de heladas

Dio a conocer que los pronósticos de bajas temperaturas se tenían precisamente para los días 3 y 4 de febrero, esto derivado de que se corría el riesgo de que la masa de aire frío que impulsaba a la quinta tormenta invernal de la temporada causarán en esta zona temperaturas muy bajas para la agricultura, cómo de hecho ocurrió en algunas zonas del vecino estado de Sonora donde se tiene reporte que si se tuvieron afectaciones, pero afortunadamente esta condición no se presentó en la entidad y hoy los cultivos continúan adelante con su ciclo normal de producción.

Manifestó que como productores continuarán muy atentos a las condiciones climatológicas que sigan presentándose, ya que no hay que olvidar que la temporada invernal aún no concluye y que históricamente se han registrado problemas por heladas serias en la entidad durante la primera quincena del mes de febrero, cómo ocurrió en el 2011, en dónde un frente frío devastó prácticamente a la agricultura estatal, pero afortunadamente lograron salir adelante gracias al apoyo que en aquel omento les brindaron las autoridades.

No obstante, reveló que de no momento durante los próximos días no se observa ninguna amenaza seria para la agricultura, ya que si bien podrían seguirse presentando temperaturas algo bajas, estas estarán en niveles que no caucen daños a los cultivos que en estos momentos todavía se mantienen en pie en el valle, en donde destaca por su importancia en superficie el maíz, seguido del frijol, la papa y las diferentes hortalizas de la temporada.

Comercialización

Por otra parte, el dirigente de los productores particulares de la zona norte de estado señaló que uno de los principales temas que en estos momentos les preocupa sobremanera es el encontrar la fórmula para lograr la adecuada comercialización de la actual cosecha del frijol, debido a un tema que se les ha complicado bastante, situación que no esperaban por la baja superficie sembrada.