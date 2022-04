Destrucción de panales es delito y no se castiga en Sinaloa: apicultores

De acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Sinaloa, se destacan responsabilidades por parte de las autoridades al manifestar que “las autoridades competentes no podrán destruir los enjambres o colmenas que representen un riesgo simple para la población, y además estarán obligados a reubicarlos o entregarlos a las organizaciones apícolas; sin embargo, si el riesgo se torna inminente de pérdida de vidas humanas, se deberá proceder a su inmediata destrucción”.

El líder de apicultores especificó que a pesar de que la ley marca el solicitar apoyo a expertos, además de entregar a apicultores posterior al retiro para evitar la muerte de abejas , son cero llamadas las que se han recibido, además se cuenta con protocolos para evitar muerte o ataques de los animales, que consisten en intervenir la colmena durante la tarde cuando las abejas no se encuentran, utilizar humo para que se retiren, utilizar equipo de protección y retirar espectadores.

Jorge Osuna Mendívil, representante no gubernamental de apicultores en el estado, expuso que es falta de información y capacitación, por carencia de recursos, lo que ha ocasionado que no se estén respetando los apartados de la ley por parte de Protección Civil o Bomberos, cuando se les solicita retirar panales que se encuentran generando riesgo para la sociedad, quienes optan por el uso de químicos o jabón que asfixian o intoxican a los insectos, generando un proceso de agonía y dolor hasta la muerte.

Sinaloa.- A pesar de que la Ley de Fomento Apícola del Estado de Sinaloa cuenta con un año de aprobación y publicación en el Diario Oficial, no se están respetando los apartados que en ella se marcan, como lo es la no destrucción de colmenas o panales.

