Detectan venta de camarón ecuatoriano en Culiacán, Sinaloa: Coades

"De acuerdo a las leyes actuales no debería de haber un kilo de camarón de Ecuador aquí, no debiera de haber y lo hay, por donde entra, bueno pensamos que por las aduanas pero está la posibilidad de que entre fuera de aduanas", expuso.

En cuanto a la distinción del camarón ecuatoriano al mexicano , Urías Espinoza especificó que es difícil distinguir por tratar de la misma especie y ser camarón blanco del pacifico, sin embargo, el c amarón sinaloense es preferido en los mercados nacionales e internacionales por la textura y sabor.

Especificó que en consecuencia del contrabando de camarón que se está dando, mismo que se cree ingresa desde las aduanas, se ha encontrado venta de camarón ecuatoriano en mercados de la Ciudad de México, Tijuana y en Culiacán, mismo que al no tener trazabilidad genera el riesgo de que ingresen enfermedades a México.

