Deudores con créditos nuevos o viejos del Módulo V-II de Angostura irán a buró de crédito

Guamúchil, Sinaloa.- Abatir la morosidad y no permitir más deuda es la estrategia de la directiva del Módulo de Riego V-II de Angostura, con la aplicación de nuevas medidas a partir de la quincena de este mes.

Debido a que por varias administraciones se ha venido arrastrando deuda por falta de pago al servicio de agua, en el Módulo de Riego V-II se registran actualmente adeudos por 6 millones de pesos aproximadamente. Se han recuperado 2 millones de pesos de los 8 que se venían arrastrando.

Incluso hay deudores de una década, lamentó el presidente del Módulo, Óscar Inzunza, por lo que habrá medidas más firmes para recuperar la deuda y no permitir más morosos al término de la presente administración. Una de las medidas que aplicarán será a partir del 15 de abril.

Se enviará al buró de crédito a quien no pague, es el comunicado para los nuevo y viejos deudores.

Óscar Inzunza informó que se ha contratado el sistema Buró de Crédito para recuperar el recurso, y con el inicio del nuevo ciclo agrícola en el mes de octubre quien no tenga efectivo para pagar las cuotas se le entregará una carta de crédito para que solvente el recurso si no no se le brindará el servicio de agua.

Con esta acción se busca poner al corriente a los socios y productores para que cumplan con su responsabilidad.

En consulta con el presidente del organismo agrícola sobre la problemática de antaño y que fue mencionada en su segundo informe presentado recientemente, al señalar el adeudo millonario, dio a conocer que habrá acciones determinantes para que el productor no quede debiendo para invertirlo en obras. “No queremos heredar deudas a la próxima administración”, concluyó.

Al referir finanzas sanas, detalló que el buen manejo que se ha tenido les ha permitido aprovechar los programas del gobierno del estado con la aportación de recurso, lo que les ha posibilitado contar con fondos suficientes para aportar la contraparte y haber realizado varias obras en los dos años al frente.