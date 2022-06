“El egoísmo es la muerte de la sociedad y las familias” Jerónimo Usera.

Tomando las palabras de la canción interpretada por Frank Sinatra en el año 1969, dice “Amé, reí y sufrí me tocó ganar, también perder y ahora, cuando las lágrimas ceden, me resulta tan entretenido pensar que lo hice todo déjenme decirlo, sin timidez, “oh no, oh no fue mi caso, yo lo hice todo a mi manera.

Tristezas, algunas tuve que no vale la pena comentar, hice lo que debía me asegure que fuera sin privilegios, planeé cada etapa programada, cada cuidadoso paso dado en mi camino y más, mucho más aún, lo hice todo a mi manera”.

El egoísmo es un enemigo de la sociedad, destruye el amor, confianza y lleva a la pérdida del respeto. Afecta las relaciones ya que la persona egoísta se centra en ella misma y sus necesidades, sus emociones son negativas, tienen cambios bruscos de personalidad acompañados de ira y rabia; y aunque parece raro son muy dependientes, una personas egoísta tiene personalidad narcisista siempre quiere manipular y utilizar las personas para su propio bien; es fundamental hacerle saber lo tóxico de su comportamiento, las consecuencias de su conducta y que conozca sus límites.

Hobbes define en su estudio de naturaleza humana que cada ser humano se percibe como el centro del mundo por la constitución de sus sentidos.

Si estás pasando cualquier problema. “E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás” Salmo 50:15 RVR60.

De una manera u otra el Señor va a responder no será a tu manera, quizás ni a la mía, pero será a la manera de Dios; el egoísmo nos lleva a olvidar a aquellos que un día ayudaron, se dieron y ofrecieron todo para que usted llegue donde está.

“El egoísmo enluta la amistad”. Luis Alberto Costales. Es tiempo de vivir en buena manera.