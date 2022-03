Ejidatarios de Guasave exigen al Tribunal Unitario Agrario que les ceda tierras

Guasave, Sinaloa.- José Humberto Vega Sánchez, de la comunidad de Corerepe, en el municipio de Guasave, Sinaloa, detalló que desde 1976 tienen una disputa con el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para que a él y 68 personas más se les haga una devolución de 879 hectáreas que les pertenecen y no se les han querido dar.

Manifestó que están a la espera de que se les entregue ese hectareaje que se les quedó de regresar en uno de los cinco juicios de amparo que han interpuesto por esa razón.

“Si no nos quieren entregar las 879 hectáreas, entonces nos iremos más para atrás, y que nos den las mil 600 que se nos entregaron originalmente”, reveló.

Detalles

Aseguró que el problema inició hace casi 50 años, pues en 1976 se les entregó la resolución presidencial con todo el derecho sobre las tierras, pero contaron con un amparo de por medio que se atoró y eran mil 600 hectáreas las que estaban solicitando en aquel entonces, pero se les metió un amparo que les quitó la mitad del terreno, dejándoles solo 879.

Reveló que hasta el día de hoy no se les han entregado tampoco las 879 hectáreas, siendo que hay documentación que ampara que el terreno ya fue entregado.

“Hay una acta de posesión donde nos entregaron el terreno, hay un acta de ejecución donde se ejecutó el terreno, y todo eso lo desaparecieron en los tribunales, lo desaparecieron porque le dieron margen a otro juicio de amparo”, aseveró.

También declaró que con el otro juicio de amparo se hizo otro arreglo donde se les dejó 600 hectáreas.

Externó que un caso juzgado no puede ser juzgado dos o tres veces, ya que se supone que un juicio agrario es solo una vez.

El afectado asentó que él es ejidatario legalmente, pero las tierras no las tiene por la misma situación, pero cuenta con toda la documentación legalmente.

Quejas

Eulalio Israel López indicó que es bien sabido por medio del presidente de la república, que todo rezago agrario se tiene que solucionar, lo cual en este caso no se está cumpliendo, ya que han contado con puras largas.

“Yo le decía al magistrado que las tierras yo las quería para mí, no para mis bisnietos, porque comencé esta lucha cuando estaba joven y ahorita ya todos tenemos bastante edad, y otros han muerto luchando y no se resuelve nada”, lamentó.

Alicia López Aldrete afirmó que los hicieron firmar de que les habían dado tierras, pero no se las entregaron, por lo que son ejidatarios sin parcela, por lo que la justicia debería de ser para todos y no solo para quienes tienen dinero. “Solicitamos que se solucione el problema, ya no estamos para negociaciones”, finalizó.