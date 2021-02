El 15 de marzo iniciará en Angostura la veda del camarón

Angostura, Sinaloa.- El levantamiento de la veda de camarón en el municipio de Angostura se llevará a cabo el próximo 15 de marzo, informó Rudecindo Omar Obeso López, director de Acuicultura y Pesca, quien manifestó que la Comisión Nacional de Pesca fue la que lo determinó.

Asimismo, comentó que para evitar la mala práctica de la pesca furtiva estarán trabajando muy de la mano con los elementos de la Policía Ambiental del municipio costero, en donde ya se están realizando los planteamientos adecuados de ellos y para poder apegarse y obtener buenos resultados, que es lo primordial.

Dándole seguimiento a ello, manifestó que también se trabajará en coordinación con la Secretaría de Pesca, donde se pondrán a buscar los apoyos necesarios para que se pueda llevar a cabo la vigilancia para que no se realice la pesca furtiva.

No obstante, informó que por parte de la Conapesca la Marina también se encargará de la inspección. Obeso López expuso que para que los angosturenses no realicen la pesca furtiva en los tres campos pesqueros, quienes sean captados serán acreedores a una sanción económica, de la cual aún no se tiene establecido el monto; sin embargo, se trabaja en ello. Resaltó que retirarán los vehículos con el producto que hayan sacado, así como las atarrayas.

“Ahorita estamos por ver de cuánto serán los montos, y vamos a estar haciendo rondines conforme suban las mareas, ya que ahí es más propenso a que se lleve a cabo el furtivismo, pero va a haber vigilancia por tierra y por agua”, dijo.

Por otro lado, el funcionario manifestó que es importante que tanto pescadores como quienes habiten cerca de los campos pesqueros no lleven la mala práctica de la pesca furtiva, a como se mencionó anteriormente, pues si esta situación se presenta podrían llegar a una temporada de pesca muy difícil, como la del año anterior. “Exhortarlos a que no lleven a cabo esas malas prácticas”, recalcó Obeso López, director de Acuicultura y Pesca.

Es importante mencionar que se encuentran con la esperanza de que los pescadores puedan recibir apoyos con diversos programas por parte del Gobierno, para que puedan salir adelante y no verse tan golpeados como lo han estado resintiendo los últimos meses a consecuencia de la misma pandemia y con el levantamiento de la veda del camarón.

Cabe mencionar que el objetivo de esta acción es preservar la especie para que siga brindando buenas zafras y, ante ello, por los pocos días de captura los pescadores optan por buscar otros empleos o emigrar a otros lugares en busca de mejores oportunidades para ellos y no verse afectados, por lo que esperan que en el campo pesquero no se cuente mucho con esta situación.

Para finalizar Rudecindo Omar Obeso López señaló que esperan que en la próxima zafra camaronera se cuente con una buena producción y captura.

