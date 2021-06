El 20 de junio inician los cortes de mango en la zona norte de Sinaloa

Sinaloa.- A partir del próximo 20 de junio iniciará en la zona norte del estado de Sinaloa, la cosecha de mango correspondiente a la temporada 2021, informó Daniel Ibarra Lugo.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de mango de la zona libre de la mosca de la fruta señaló que si bien en un principio se habia estimado que se daría un posible incremento del 10% en la producción, en estos momentos aún no se puede precisar a cuánto ascenderá finalmente el volumen de cosecha, considerando que algunos productores no lograron regar bien al final sus huertas como consecuencia del problema suscitado por la falta de suficiente volumen de agua de riego en los canales.

Señaló que con el inicio de las actividades se reactivarán los primeros empaques de mango que operan en la zona norte de la entidad y con ello también se reactivarán las fuentes de empleo que beneficiarán a los habitantes de las comunidades que se ubican dentro de las zonas de influencia de cada empaque.

Estimó que el número de empaques que podrían operar en esta zona se ubicara entre los 17 y las 18 infraestructuras, aunque algunos no operarán al máximo de su capacidad, precisamente como consecuencia de los problemas que se presentarán por la falta de agua en los canales.

En torno a las expectativas que se presentan para la comercialización de la fruta, Daniel Ibarra dio a conocer que se avizora un panorama muy negativo para la fruta que está en calibres chicos porque casi todo el resto del pais, por la falta de agua, ha estado enviando fruta de calibre pequeño tanto en variedades “bolas”, kents, tommys como en amarillos (ataulfos).

Los productores que no alcanzaron a regar, o bien, los que no dieron los números de riego necesarios, van a tener el problema de fruto chico porque fue un invierno relativamente frío que no desarrolla y seco que también no absorbe el árbol".