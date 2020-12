El 2020 es uno de los peores años para los productores temporaleros de Choix, Sinaloa

Choix, Sinaloa.- Los problemas para los productores temporaleros del municipio de Choix no terminan, ya que aparte de que este 2020 las cosechas no valieron y se enfrentaron graves problemas de producción por el impacto negativo de la sequía, ahora resulta que los ganaderos no pueden vender su ganado porque las compras están detenidas.

Vladimir Mario Cázares, presidente del Comité Municipal campesino del Choix, advierte que esta situación está impactando muy negativamente en economía de todo el municipio ya que en esta zona solamente viven de lo que se cosecha en el temporal y de lo poco que logran con la venta del ganado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Indicó que la falta de postores para la compra el ganado es muy grave y se ha presentado durante los últimos días y ha afectado a los ganaderos que han intentando vender algunas cabezas de ganado para obtener algo de recursos recursos que les permitan salir adelante.

Precisó que realmente como temporaleros se enfrentan una situación muy difícil y complicada porque, como de todos es sabido, por la falta de las lluvias las cosechas de cacahuate y el ajonjolí este año no rindieron y el poco grano que se obtuvo se enfrentó al problema de los bajos precios.

Vladimir Maro, presidente del comité municipal campesino de Choix. Foto: Debate

Manifestó que la única esperanza que les queda a los productores es esperar la posibilidad de que se brinden algunos recursos como apoyo por parte del gobierno del estado, lo cual si es factible que ocurra, ya que nos últimos días se abrió la ventanilla para el registro de los productores que acusaron problemas de siniestro, y aún cuando se desconoce con cuánto los pueden apoyar, cuando menos existe la posibilidad que logren algo de recursos para atender las necesidades más urgentes de sus familias en lo que resta del año.