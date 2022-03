El Colegio de Sinaloa presenta el libro "La paradoja del amoniaco"

Los Mochis, Sinaloa.- Mediante una conferencia vía zoom, el Colegio de Sinaloa presentó esta mañana el libro "La paradoja del amoniaco", cuyo contenido hace alusión a la importancia de este producto para la producción agrícola, según los presentadores de la obra.

En su participación, María Aurora Armienta Hernández, miembro del Colegio de Sinaloa, resaltó que los fertilizantes nitrogenados tienen como componente fundamental el amoniaco, el cual es de suma importancia para México, pero especialmente para Sinaloa por la importancia en la producción agrícola, actividad primordial en la entidad.

Por otro lado, mencionó, los efectos ambientales que pueda tener su producción deben atenderse y entenderse en base en el conocimiento científico y aprovechando el desarrollo tecnológico actual sin negar sus beneficios y necesidad para lograr un desarrollo sostenible.

Leer más: Se dispara la venta de terrenos en el ejido Rosendo G. Castro en Ahome

"En investigaciones que he realizado en varias zonas del país para identificar el origen de la contaminación me he dado cuenta cómo es indispensable aplicar la ciencia para saber lo que está ocurriendo y realmente dar una solución efectiva y no responder a lo que parecería más evidente pero que no resuelve realmente los problemas", agregó.

Sobre el libro, Armienta Hernández lo calificó como un aporte relevante y fundamental para conocer más sobre el amoniaco.

"El libro consta de varios capítulos, el primero es una alusión histórica sobre la trascendencia que tiene el amoniaco, su origen"

Dijo que los capítulos se pueden leer en orden o de manera independiente, puesto que la obra está escrita en un lenguaje accesible, muy atractivo y desarrollado de forma amena y, por supuesto, basado en la ciencia.

"En las conclusiones en cada capítulo da un aporte científico, un resumen fundamental y de alto nivel y muy útil para la sociedad, en particular para los tomadores decisiones que sabemos que ocasionalmente no tienen tiempo de leer todo el contenido", agregó.

Dijo que el título nos invita a la reflexión, la paradoja del amoniaco, agregó, donde la incógnita se va entendiendo a lo largo de su lectura.

Leer más: Abre sus puertas la Expoceres 2022 en Los Mochis, Sinaloa

Destacó que aborda aspectos sobre la aportación y consumo de alimento en el contexto social mundial y los retos a los que se enfrentan en la actualidad, debido a la sustentabilidad del suelo y agua.

Asimismo, insistió en la importancia del consumo de agua agrícola y los insumos que hacen de la producción de alimentos ser reconocidos de buena calidad.