El IPR no se reflejó en obra en todas las comunidades de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El Impuesto Predial Rústico Municipal es un recurso que aportan los productores de las comunidades y que se debe destinar a beneficio de la mejora en servicios y obras para sus comunidades, pero no se ha aplicado equitativamente.

No en todas las comunidades de Mocorito se ha visto reflejado en obras y mejoras. En algunas se ha utilizado el recurso del Gobierno Federal a través del programa Ramo 33.

Mientras unos informaron que sí se han hecho obras, otros señalan que no se han visto reflejadas las obras en comparación con la gran cantidad de dinero que se genera, por las condiciones en que se encuentran muchas comunidades, respondió el síndico de Pericos, Jesús Enrique Navarro.

En la sindicatura de Pericos hay cerca de 50 comunidades. Se comentó que en tan solo en uno de los años del periodo de Gobierno del alcalde Guillermo Galindo Castro se llegó a generar más de 36 millones de pesos, ¿pero en qué se aplicaron? La exigencia del síndico es que se aplique de manera justa el IPR a las comunidades, porque tan solo las calles de las sindicaturas requieren de mantenimiento, comentó el síndico municipal.

Pero otro de los motivos por los que al parecer no se está recaudando el recurso que generan los productores agrícolas de la sindicatura de Melchor Ocampo es por falta de regularización en documentos. El problema no es fácil de destrabar, pero lo que sí es un hecho es que se estima que el 90 por ciento de los agricultores no están regularizados y el recurso se queda en Angostura, “porque allá están las tierras y la comunidad está acá, informó el síndico Esteban Sánchez León.

La Dirección de Obras Públicas es el área competente de informar sobre la lista de obras que se han realizado con el IPR, pero se desconoce un informe actualizado por cantidades, comunidades y fecha.