El alto costo de insumos y lentitud en pagos golpea a productores de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El encarecimiento de los insumos para iniciar un nuevo ciclo agrícola está pegando duro a los productores, acusó Modesto López Leal, presidente de la Anapsin en Guasave.

El dirigente señaló que en el diésel, la semilla, el gas, entre otros materiales están percibiendo un aumento considerable en el precio, y aunque esto por lo general lo padecen cada año, la falta de celeridad en el pago de apoyos por parte del Gobierno federal está complicando más el panorama.

Disparidad

López Leal indicó que en la semilla de maíz el aumento por costal es de entre 250 y 300 pesos según el punto en el que se adquiera y la marca de la misma, mientras que en el gas pasó de 750 a 900 pesos, de la misma forma agregó que el precio del diésel para hacer los trabajos de preparación de tierra es elevado.

“Es algo que todos los años padecemos, y no es un asunto menor, porque vemos cómo se le va restando aún más rentabilidad a lo que se produce en la tierra”, lamentó. Agregó que el aumento de los insumos no es proporcional al incremento del precio del maíz.

No es parejo porque suben los materiales, los trabajos y los insumos en general, pero los problemas con el precio bajo y, además, con las batallas para que los pagos se den de forma oportuna siempre están presentes”.

Urgencia

Asimismo, explicó que para muchos productores que no tuvieron la rentabilidad esperada en el ciclo que terminó, la única opción para ir comenzando los trabajos preparativos y a lo que están sujetos es al depósito del ingreso complementario.

“Nosotros nos hemos percatado en recorridos por distintas partes de aquí el campo que hay zonas donde no se han hecho trabajos, y no es porque el productor no quiera, sino porque no hay dinero para hacerlos, estamos a la espera de que las autoridades de Segalmex metan apuro a esto, porque es una realidad que son cientos de productores del sector social los que están sujetos a este dinero para poder arrancar con lo que se necesita”.

Retraso

Otra de las cuestiones que los mantiene en vilo es el hecho de que los paquetes tecnológicos no se han determinado, es por ello que se prevé que los créditos ante la Financiera Nacional de Desarrollo estarán listos hasta en octubre.

Son muchas cuestiones ahorita las que nos mantienen con el cuerpo apretado, pero esperamos que pronto esto vaya avanzando para que el ciclo que inicia pueda ir tomando forma”.

En cuanto a la fecha límite que anunció Segalmex, cuyo director general, Ignacio Ovalle, dijo que para en octubre terminarían de pagar el ingreso complementario, dijo que esperan que así sea, aunque temen que se trate de que por falta de recursos estén haciendo esta prolongación. Y es que aseguró que de una semana a otra vieron que bajó mucho el número de pago de apoyos, pasando de mil 400 a 354 productores.