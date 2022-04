El camarón ecuatoriano amenaza a la pesca y venta en México

El abaratamiento del camarón producido en países como Ecuador no solo influye en el tipo de cambio del dólar, pues también tiene que ver el rendimiento de su producción, ya que su rentabilidad a un menor precio origina utilidades, que repercute entre los productores mexicanos en su competencia, tras no tener un “piso parejo” por los costos de operación más altos en cuanto a pesca y acuicultura, ante los otros países centroamericanos que también se dedican a la captura de crustáceo.

Ingresé a El Debate Mazatlán en momentos difíciles para todos, justo a cuatro meses del confinamiento originado por el Covid-19. Desde entonces me ha tocado realizar la cobertura de diversas fuentes locales así como de la sección policiaca del periódico. Cuento con más de 20 años de experiencia dentro de medios de comunicación, los tres primeros años ingresé a noticieros de radio y los siguientes 10 años me mantuve en los reportes diarios de nota roja en medios escritos. Durante otros ocho años colaboré para un medio televisivo nacional, generando información para las secciones políticas, deportivas y de espectáculo. Dentro de todo ese tiempo he recibido capacitación por los medios donde he laborado en relación al trabajo que desempeño. Nunca pierdo de vista que mi principal labor es informar.