El campo de la Región del Évora está con incertidumbre por la comercialización

Guamúchil, Sinaloa.- La agricultura lamentablemente se ha convertido en un volado para los productores de la Región del Évora, debido a que los cultivos no dan garantía ni certidumbre de ser redituables, y en este ciclo la situación de la comercialización para productores no ha sido muy favorable. Ante lo anterior, el presidente de la Junta de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán, expuso que el tema de la comercialización trae sumamente preocupados a los agricultores y con incertidumbre, al no tener conocimiento de cómo se vayan a comportar los mercados.

“Desgraciadamente en los últimos tiempos, cuando se ha contado con una merma de producción en cuanto al maíz o bien en los determinados cultivos en general, es cuando les va mal, ayuda que el mercado venga a favorecer a otros. Lo que más se siembra en la región es el maíz y lamentablemente las expectativas de mercado en este momento no son muy atractivas”, mencionó.

Añadió que otra de las cuestiones que les ha pegado muy duro y que de igual manera los tiene bajo preocupación, es la situación de los costos de producción que se han elevado ante el disparo en los precios altos de los fertilizantes, lo que les ha afectado considerablemente. “Es algo preocupante porque en terrenos que no son muy buenos en calidad y que se están sembrando maíz, si no alcanzamos a tener un rendimiento de 12 toneladas, podemos quedar en cartera vencida y lamentablemente no hay la certeza de decir que la vamos a ganar para seguir solventando las necesidades de los productores”, resaltó.

En cuanto a las hortalizas, el líder agrícola expuso que la comercialización de ellas es muy variable, pues así como un cultivo puede contar con un buen precio en medida que se empiece a abastecer el mercado, el precio se va desplomando, así como también dependerá mucho la superficie que se haya sembrado. “No hay una certeza, todo depende de la demanda de mercado”, exclamó el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora.

Ante dicha situación, los agricultores se encuentran preocupados, pero con la fe puesta en que todo irá bien, ya que últimamente han estado atravesando diversas dificultades. Cabe mencionar que desafortunadamente, para algunos productores este año no ha sido el mejor ante las problemáticas que han tenido y por ello y lo anterior esperan que el próximo año sea más favorable para ellos, así como para los diversos sectores.