El chapule es una fuerte amenaza para cacahuateros del municipio de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El municipio de Mocorito se ha distinguido por ser tierra cacahuatera, año con año en las distintas comunidades se siembran aproximadamente 10 mil hectáreas. En la actualidad en cuestión de humedad se han registrado buenos resultados, la falta de lluvias en la temporada pasada mantenía preocupados a cacahuatero, sin embargo, las plagas no dejan de ser una amenaza, el cacahuate en estos momentos se encuentra en estado de crecimiento y los infortunios por desgracia ya iniciaron a aparecer.

Por fortuna hasta el momento no se han registrado problemas de infección alarmantes, sin embargo, esto no deja de ser preocupante para los campesinos del municipio, José Alfonso Acedo Sánchez, presidente del Comité Municipal Campesino Número 13 de Mocorito manifestó que desde hace algunas semanas el chapule está afectado a las siembras, esta afección es en general en todas las parcelas, ya que corren el mismo riesgo de contraer este tipo de afecciones.

Asegura que de no atenderse a tiempo podría dejar resultados catastróficos. En lo que va de la temporada no ha habido problemas grandes, ya que los productores dieron atención temprana, sin embargo, no deja de ser preocupante y es necesario que la siembra se mantenga en atención.

Agregó que lo más recomendable para combatir esta plaga es usar insectos benéficos, debió a que es amigable con la naturaleza y no genera contaminación, sin embargo, en ocasiones hay ocasiones que no hay otro remedio y valido usar materiales químicos que sin duda ayudarían a controlar las plagas.

José Alfonso Acedo comentó que es para evitar las plagas incontrolables es necesario mantener la siembra en constante vigilancia, anillando la parcela antes que aparezcan las plagas, fumigando y manteniendo limpia la siembra. Señala que es muy importante actuar antes de que se noten las plagas como medida de prevención a con esto se evitan perdidas de siembra y los grandes costos que los fumigantes, ya que depende de lo avanzada que vaya la plaga saldría caro salvar la cosecha.

Agregó que el gusano trozador es una de las plagas más más peligrosas ya que si esta no se trata a tiempo puede y generar la perdida de la cosecha.