El gobierno federal ha estado confuso: Macario Schettino, economista y analista

Los Mochis, Sinaloa.- El analista Macario Schettino afirma que en lo general al campo le ha ido bien en los últimos años, pero ve un riesgo por la reducción presupuestal en que incurrió el actual gobierno en la defensa de la sanidad vegetal y animal en México.

Entrevistado vía telefónica, el economista habla de la situación del campo, de la política del gobierno federal y del conflicto Rusia-Ucrania con sus repercusiones.

Advierte que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania podría originar mayores alzas en los energéticos y los hidrocarburos y, consecuentemente, en los fertilizantes, aunque considera que esto será temporal.

¿Cómo analiza actualmente la situación del campo mexicano?

Al campo mexicano en general le ha ido muy bien en fechas recientes, se ha mejorado significativamente, se ha podido aprovechar mejor el comercio internacional. Estamos exportando ahora grandes cantidades de productos, sobre todo frutas y verduras, legumbres. No somos tan buenos para producir granos como es para que pudiéramos exportar, pero sí nos está alcanzando para cubrir una gran parte de la demanda nacional. También ha mejorado el tema pecuario, hemos tenido un buen desempeño.

Entonces yo diría que no generar el campo mexicano no está mal, evidentemente hay grandes diferencias al interior con algunos lugares muy exitosos y otros que lamentablemente siguen utilizando tecnologías muy tradicionales, donde no les ha ido igual de bien, pero en general creo que el campo mexicano es un caso de éxito en los últimos años.

¿Cómo se analizan las perspectivas para este sector en los próximos años?

Yo creo que tenemos buenas oportunidades. Creo que el sector externo sigue siendo muy atractivo, pero hay que tener cuidado de no tener problemas en materia de sanidad vegetal o animal, que eso es lo que muchas ocasiones se convierte en un problema serio, pero fuera de eso yo creo que deberíamos seguir teniendo un buen desempeño, como lo hemos hecho recientemente.

¿Cómo ve las políticas federales que se están canalizando actualmente al campo mexicano?

Bueno, en general el gobierno mexicano ha estado bastante confuso, digámoslo así, en los últimos años. La idea del señor presidente de concentrarse en algunos proyectos que él considera importantes, como al aeropuerto, la refinería o el tren Maya, no le ha dado tiempo de atender todo lo demás y creo que en materia específicamente del campo no hemos hecho las cosas por completo bien, y en particular me preocupa y lo mencionaba antes el tema de sanidad tanto vegetal como animal, en donde habido reducción de presupuesto y eso ha complicado la operación de estas áreas que, insisto, son de gran importancia para el campo y para México en general.

¿Cómo analiza el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo puede impactar en la comercialización o en el abasto de insumos?

Rusia invadió a Ucrania con excusas muy extrañas. El señor Putin realmente lo que quiere es posicionarse como el gran líder ruso porque quiere recuperar lo que fue la Unión Soviética. Ahora bien, Ucrania es un gran productor de granos. En lo que no estoy seguro es que vayamos a tener un gran problema en insumos, ahí no lo veo como un efecto de la invasión, es posible que vaya a ver un alza en precios en todo lo que tiene que ver con los energéticos e hidrocarburos que en consecuencia se pueden reflejar en fertilizantes; sin embargo, eso debería ser temporal y no debería ser efecto de un largo tiempo, de manera que yo realmente no me preocuparía por eso. Realmente lo grave es la pérdida de vidas humanas en un conflicto militar que siempre es una tragedia.

Sabemos que nuevamente viene a Expoceres, ¿nos puede adelantar algo del tema que impartirá?

La plática que impartiré se titula “La segunda mitad” y se refiere concretamente a la segunda mitad de sexenio en que ya estamos. La idea es de platicar con un poco de cómo está la economía nacional, cómo está la política, qué podemos esperar para estos últimos años del señor López Obrador.

EL PERFIL

Nombre: Macario Schettino

Formación profesional: Es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en negocios y candidato a doctor en historia

Profesión: Es profesor investigador del Tec de Monterrey, columnista de El Financiero y conferencista.