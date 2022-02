El hongo Mildiu amenaza la cosecha de garbanzo en el Évora

Sinaloa.- Las precipitaciones registradas a inicios del año, la fuerte humedad y las intensas neblinas están jugando en contra de las cosechas de garbanzo en la región del Évora, debido a que favorece la propagación de las plagas, señaló Carlos Beltrán Astorga, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora.

Las cosechas que hasta el momento se han visto afectadas por plagas son las que ya se encuentran en un desarrollo vegetativo, mencionó, es decir, son los cultivos que empezaron a sembrarse a temprana hora, y son estos los que son más vulnerables, y su mayor temor hasta el momento es el mildiu; este es un hongo que se presenta en forma de manchas amarillas en las hojas de la cosecha.

“Esto se ha generado después de las humedades que se han registrado después de las lluvias”, manifestó.

Por desgracia, esto puede traer pérdidas monetarias si llega a afectar sin remedio las plantas de garbanzo, y de ser grave puede impedir el buen desarrollo de la cosecha, porque además le quita vida a la planta y el grano no tendría un buen desarrollo, no obstante, mencionó que no se han registrado daños de lamentarse, por lo que no se esperan daños preocupantes al garbanzo.

“Ahorita hay un buen tratamiento en el cultivo, vamos bien hasta el momento, ojalá que el tiempo sea benévolo, que haya sol y esté limpio el cielo”, dijo.

En este contexto, señaló que si bien la planta por fortuna no se ha visto afectada, el bolsillo de los agricultores sí, puesto que es necesario atacar este hongo con algunos fungicidas, que llegan a ser costosos, y sin estos sería complicado eliminar la plaga.

Señaló que en la actualidad el que haya mucha neblina y brisa facilita la crianza de esta plaga, porque la humedad es apta para su desarrollo, además que el garbanzo está en la etapa donde crece y luce más amplio, permitiendo que haya mayor humedad y las condiciones son aún más favorables para el mildiu.

Destacó que alrededor de 6 mil hectáreas son las que se encuentran en riesgo de resultar afectadas por este hongo, porque son las que se empezaron a sembrar cerca del mes de octubre y están en la etapa vulnerable.

De igual manera, comentó que las tierras cercanas al mar son las que tienen un mayor riesgo, por lo tanto, se requiere una mayor inversión en estas zonas.