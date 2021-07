El precio del ganado en el estado de Sinaloa se ha mantenido muy bajo

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Asociación Ganadera Local dio a conocer que el ganado en Sinaloa continúa vendiéndose a un precio muy bajo, pues hasta el momento se ha mantenido estático en ese sentido, pues ni sube ni baja.

“El ganado sigue muy barato, continúa igual desde hace tiempo”, resaltó Remedios Álvarez Araujo.

Detalló que el becerro tiene un costo de tan solo 47 pesos el kilogramo, mientras que la vaca cuesta aproximadamente 18 mil pesos. “La vaca ahorita está en 18 mil, aunque también se llega a vender en 20 mil pesos, todo depende de cómo esté de gorda”, dijo.

También destaca que se está moviendo poco ganado, ya que cuando entra el pasto del maíz están flacos los animales. “Flacos no los quiere la gente porque no les conviene, y pues al ganadero no le sale vender cuando están en esas condiciones”, argumentó.

Expresó que cuando el ganado se repone, lo que es a finales de octubre, es cuando venden, pero por el momento es poco lo que se comercia.

Agregó que los que acostumbran a comprar ganado para el sacrificio y para el rastro, han estado trayendo de otras partes, como Sonora, por ejemplo, para cubrir el compromiso que hay con el mercado.

“Aquí por el momento no hay demanda en el ganado, ya que no está en condiciones, por así decirlo, y para cubrir la demanda del mercado deciden traer de otras partes”, declaró el líder ganadero.

Álvarez Araujo reconoció que por el momento no cuentan con ningún apoyo por parte del gobierno y esperan que en el próximo presupuesto volteen a verlos, ya que les quitaron todo.

“Necesitamos retomar el rumbo y tenemos muchas esperanzas en que el nuevo gobierno estatal reactive los apoyos para los ganaderos”, confió el presidente de la Asociación Ganadera Local.

Comentó que debido a que se les retiraron dichos apoyos han estado trabajando de la mano con el líder de la Unión Ganadera Regional.

Aseguró que es importante que sí se apoye, ya que el sector ganadero se encuentra muy golpeado.

