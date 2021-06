El uso del glifosato y las polémicas opiniones que ha desatado

Sinaloa, México.- Polémica, confusión y desinformación, es lo que caracteriza la perspectiva del uso del glifosato en los últimos tiempos, es por ello que José Enrique Rodarte Espinosa de los Montero, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, decidió adentrarse en el tema e informar de manera precisa.

El glifosato es una molécula patentada y liberada desde hace muchos años, este es un herbicida, es decir, mata hierbas o plantas de manera sistémica, es decir, si este se diluye en agua y se aplica en plantas, la planta, a través de las hojas, lo absorbe y la seca desde la raíz, se introduce circulando a través de ella.

La polémica resultó debido a que los productos de semillas transgénicas en el mercado que son para maíz, soya y algodón, principalmente, son genéticamente modificados para este tipo de herbicida, es decir, se aplica y la planta no se seca;además, tienen una enzima que mata al gusano, ya que, cuando este comienza a comerse la hoja del maíz, el herbicida lo mata, esto ha sido muy polémico, sobre todo con los ambientalistas.

Sin embargo, en México no se usan maíces transgénicos, ya que no están permitidos y dicha ley no permite ni siquiera importarlos.

Países

En Estados Unidos, Brasil y Argentina, que son los tres más grandes productores de maíz, usan semilla transgénica y usan mucho el glifosato, sin embargo, el maíz que siembran es amarillo y se usa principalmente en un 99 por ciento para consumo industrial o pecuario, es decir, es para pollos, puercos y reses.

Se dice mucho que, si alguien tiene un cultivo y se le aplica este producto, quedarán residuos de la molécula en los granos, tomando en cuenta que se dice que es muy cancerígeno, aunque aún no está comprobado.

En los animales, su ciclo de vida es más corto antes de ser convertido en alimento, de tal manera que ellos sí lo pueden consumir. Lo controversial viene cuando este grano es consumido por humanos. Por lo que, actualmente, hay confusión entre la gente con la creencia de que el glifosato se usa en México, cuando no es así, ya que, si este se le aplica a un maíz en Sinaloa, la planta terminaría por secarse. En el caso de otros países, se usa, ya que, al sembrarse, empieza a crecer hierba;y al ponerle dicho herbicida, todos mueren, menos el producto. Pero en este país no es posible, ya que se tiene que cultivar, metiendo un tractor a que remueva la tierra y con eso se mata la hierba;dependiendo de la situación, es necesario usar otros herbicidas y en ocasiones se hace más daño aplicando estos métodos que si se permitiera usar el glifosato.

Debe haber certeza de que, aunque se usará para ello, el maíz del país no contendría glifosato porque no se le aplica directamente. Incluso, ya se ha analizado y no se ha encontrado rastro alguno.

Este suele usarse la temporada muerta, cuando los terrones anteriormente sembrados comienzan a llenarse de plantas de todo tipo y, al querer utilizar un herbicida, es necesario utilizarlo de acuerdo a su especie, los cuales son desecantes;sin embargo, hay algunas difíciles y de rápida regeneración, por lo que es importante tener la disponibilidad del glifosato, el cual no se aplica a plantas alimenticias. Se importan 19 millones de toneladas de maíz y se producen alrededor de 24, por lo que se produce es suficiente para el consumo humano, pero al alimentar al ganado ya no es suficiente y ahí entra el importado. Todos los productos que se usan de manera correcta son buenos, el problema es utilizarlos de manera irracional, por lo que se tiene que informar al respecto y regular su uso para no prohibirlo porque eso implicaría encarecer la producción alimenticia.

Herbicidas

Este tipo de productos, como del que actualmente se habla, mata hierbas o plantas de manera sistémica, es decir, si este se diluye en agua y se aplica en plantas, la planta, a través de las hojas, lo absorbe y la seca.

Semillas

En el mercado se usan principalmente las semillas transgénicas que son para maíz, soya y algodón;generalmente se usan para alimentar ganado, como pollos, cerdos y reses, los cuales, posteriormente, se convierten en alimento.

