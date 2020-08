En Angostura los productores pasan tiempos difíciles por falta de apoyos

Angostura, Sinaloa.- Los productores ponen todo su esfuerzo, invirtiendo en ocasiones todo su capital para trabajar en los cultivos a establecer en cada ciclo, y esta vez no han recibido los apoyos que el Gobierno prometió, lo que los ha inmiscuido en una grave crisis económica, señala el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Mario Urías Cuadras.

Menciona que una vez que cosechan en sus parcelas, los agricultores lo único que esperan es que el pago se dé rápido, pues eso sería lo justo, pero actualmente atraviesan una grave crisis, porque a final de cuentas los precios que se fijaron no son lo justo.

“Aparte que no sea lo adecuado el precio de las cosechas, también dependemos que una parte de ese precio, de la tonelada, corresponde a que el Gobierno da un apoyo, una compensación, y eso no se ha dado, ha estado muy tardado, y prácticamente eso es lo que pudiera ser la pequeña utilidad de los productores, los apoyos que el Gobierno prometió y no los han dado”.

El líder agrícola expresa que este tipo de situaciones detiene la actividad agrícola, pues para reactivarse, trabajar las parcelas o arreglar un tractor o maquinaria, el productor necesita ese dinero, del cual ha sido mínimo el porcentaje que se ha pagado hasta ahora.