En Mocorito el intenso calor está afectando al tomate

Mocorito, Sinaloa.- A unos días de iniciar con la plantación de tomate los productores de la zona serrana del municipio de Mocorito se encuentran preocupados por los intensos rayos del sol que les genera un gran número de plantas secas, pues a decir del productor de tomate, Walter Irán Armenta Ramírez, fue la tarde del martes que se percató de algo inusual en sus tierras, pues se trataba de plantas muertas que se vieron afectadas por el clima caliente, mismo que activó el hongo.

Añadió que para combatir directamente al hongo y no le siga afectando más a las plantas ya se encuentra aplicando productos en el riego. No obstante, el productor también dio a conocer que a causa de que no se han presentado lluvias, también se está empezando a tener problemas con gusano. “Si no llueve el problema de gusano se tiene en todos los cultivos”, comentó desilusionado el productor de tomate.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, expuso que esta actual situación que afecta a los cultivos también es un gasto más para sus bolsillos.

Pese a que se encuentran pasando con este problema, Armenta Ramírez comenta que se espera que este año se tenga buenas expectativas y más debido a la actual pandemia que se está pasando.

Por otro lado, Martín Espinoza, productor y dueño del invernadero de tomate, argumentó que a finales del mes de octubre y principios de noviembre se sabrá la producción de tomate, así como el costo que este producto tendrá, destacando que los trabajos de plantación arrancaron desde el 1 de agosto.

Cabe mencionar que el productor del Pueblo Mágico de Mocorito, Martín Espinoza, señaló que había entregado alrededor de 3.5 millones de semillas, mismas que los productores empezaron a trasplantar en sus predios agrícolas con la esperanza de tener buenos cultivos esta temporada.

Para finalizar recalcó que ya están terminando de entregar algunas plantas de tomate que les quedan.