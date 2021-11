En Salvador Alvarado no tienen registros de intoxicación por químicos

Guamúchil, Sinaloa.- Sin registros de intoxicación por agroquímicos en Salvador Alvarado en el último año, informó Carlos Beltrán, presidente de la Junta de Sanidad Vegetal de la región del Évora, no obstante, señaló que continúan presentando problemas por la falta de conciencia de algunos agricultores que no depositan las botellas de estos peligros químicos en contenedores destinados para ello, lo que pone en riesgo a la sociedad, tanto seres humanos como animales.

Carlos Beltrán señaló que el que no haya cifras de personas o animales afectados por este tipo de líquidos contaminantes es reflejo de la conciencia y responsabilidad de los campesinos, sin embargo, señaló que a pesar del trabajo que la Junta de Sanidad Vegetal realiza, aún hay algunos agricultores qué no manejan los envases de agroquímicos con responsabilidad y los arrojan en zonas que no son adecuadas, lo que representa un riesgo para la sociedad.

Agregó que son minoría, sin embargo, continuarán trabajando para crear conciencia en todos ellos.

Leer más: Aeródromo Guamúchil se mantiene activado con Escuela de Aviación

El presidente de la Junta de Sanidad informó que se encuentran trabajando constantemente en busca de retirar las botellas de agroquímicos que están tiradas por espacios no aptos y son reportados por la sociedad, y aseguró que la región cuenta con diferentes contenedores que se habilitaron especialmente para que los agricultores depositen sus desechos dañinos, para que posteriormente el personal capacitado pase a retirarlos y sean llevados a espacios en donde no representen un riesgo.

De igual manera agregó que para seguir teniendo buenos resultados se necesita la colaboración de los agricultores.

De inicio comentó que es importante que dejen las botellas de los químicos en los espacios idóneos.

Leer más: Llaman a rezagados de vacunas contra Covid-19 a comunicarse a oficina en Guamúchil

Carlos Beltrán invitó a todos los agricultores a tener conciencia sobre el manejo de estos desechos contaminantes y tóxicos.

Asimismo, los exhortó a reportar residuos peligrosos que se encuentren fuera de los espacios asignados para ello, con el fin de evitar contaminar la zona.