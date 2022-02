En Sinaloa, podría haber déficit de tomate en los próximos meses

Sinaloa.- De no mejorar el precio del tomate en las próximas semanas, se corre el riesgo de que exista desabasto del producto, ocasionando así el encarecimiento del mismo, como ocurrió hace poco con el limón, advirtió conocido productor hortícola de Sinaloa.

Añadió que suman ya cuatro meses con el mercado inestable y temen que no puedan alargar el corte para esperar un precio mejor.

Mala temporada

Socorro Castro Gálvez indicó que la temporada abarca seis meses, y que han tenido semanas de buenos mercados y hay semanas que no, sin embargo en esta ocasión, desde que inició la temporada no han tenido buenas noticias.

“Ahorita desde que entramos no hemos visto un buen mercado, ya vamos para el cuarto mes que no vemos un buen mercado y en temporadas ya son cerca de tres las que no han estado buenas.”

Explicó que en este momento los precios están en los mínimos pues en Estados Unidos no se puede vender abajo de 8.30 dólares la caja, por un acuerdo de sostención y en México se habla de un promedio entre 80 y 120 pesos, dependiendo de las calidades, lo que no es un buen precio por toda la inversión que requiere el poner una caja en el mercado.

“Es una guerra de costos, el poner una caja en México tiene un costo aproximado de 20 pesos o más, de flete, más el corte, acarreo, cartón y una serie de gastos que por 80 pesos no los solventas, porque además están todas esas manos que estuvieron involucradas en poner esa caja en el mercado.”

Castro Gálvez añadió que además a la gente hay que pagarle ‘sí o sí’ cada viernes, haya o no utilidades.

“A la gente hay que pagarle cada viernes, pase lo que pase, entonces estás trabajando para estar pagando sueldos y a veces que ni abonas a proveedores por no tener esa rentabilidad.”

El productor manifestó que estos son los meses claves para saber quiénes podrán continuar. “Estamos entrando al 60 por ciento de la temporada y de aquí a Semana Santa es la prueba ya de quién va a seguir y quién va a parar.”

Desabasto

La situación es crítica y pudiera darse de nuevo el abandono de plantíos en caso de no recuperar precio, lo que además de afectar al productor podría dañar también el bolsillo del consumidor al encarecerse el producto debido a la escasez.

“Ojalá no llegue la crisis de que muchos productores empiecen a abandonar sus plantíos, que realmente haya un déficit de producto y que empecemos a verlo que anda el mercado demasiado arriba porque no hay producto y el consumidor esté pagando un sobreprecio como lo que pasó con el limón.”

Para que el tomate les sea redituable, el productor señaló que debería tener como mínimo un costo de 7 pesos el kilo pagado en el campo, pues se ha estado pagando en 3 pesos y llegaron a pagarlo durante toda una semana hasta en 50 centavos, para estarlo vendiendo en México en 7.50 pesos.

Advirtió también que de continuar así la situación, se corre el riesgo de que más empaques desaparezcan.

“Ahorita hay un cementerio de empaques, ahorita estamos sufriendo donde la actividad ha venido decayendo en hectareaje y en agricultores también, y es muy peligroso que continúe así la situación porque pueden empezar a desaparecer empaques agrícolas.”