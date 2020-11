En Sinaloa se establecerán 21 mil hectáreas menos de maíz este año

Guasave, Sinaloa.- Como consecuencia de la falta de agua que priva en la entidad, en Sinaloa se sembrarán 21 mil hectáreas menos de maíz respecto al año pasado, informó el presidente de la AARSP, Baltazar Aguilasocho Montoya.

Es por ello que el dirigente realizó un llamado a los módulos de riego alertando de que dadas las condiciones que se prevén es necesario que en lo inmediato se inicie con el programa de rescates de agua.

Comparativo

Aguilasocho Montoya detalló que de las 491 mil hectáreas de maíz sembradas el año pasado, para este ciclo se sembrarán solamente 470 mil hectáreas.

La asignación de agua para este ciclo es de 7 mil 868 millones de metros cúbicos para irrigar 757 mil hectáreas.

En reunión que sostuvieron en días pasados con el secretario de Agricultura del gobierno del estado, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, les habló claro, en el marco del Consejo Estatal de Desarrollo Rural, sobre la preocupación real que existe por la falta de agua, por ello es de vital importancia que cada productor asuma la responsabilidad que le corresponde así en las medidas de sus posibilidades evitará que haya problemas para sacar adelante el ciclo tan complicado al que se enfrentan.

Afectaciones

El fenómeno de la falta de lluvias suficientes ya causó daños considerables en cultivos de temporal, pues hubo pérdidas en cultivos de ajonjolí, cacahuate, sorgo y garbanzo en zonas de temporal y que desafortunadamente el gobierno federal se retiró del seguro catastrófico. Aún así se buscará un apoyo puesto que el gobierno del estado contrató un seguro sin la participación del gobierno federal para proteger 40 mil hectáreas de temporal.

Por nuestra parte el llamado es a iniciar con los rescates ya, porque necesitamos bombear 163 millones de metros cúbicos para nuestro Distrito de Riego 063 y nos hemos dado cuenta que el río Sinaloa está prácticamente seco en zonas bajas”, externó.

Seguro agrícola

El líder indicó que serán insistentes con la necesidad urgente de que se incluya una partida presupuestal que les permita acceder a apoyos en la contratación de seguros agrícolas contra posibles daños catastróficos.

“Es un año muy reseco, no tenemos agua, aparte de eso ya se han presentado algunas heladas y eso nos tiene muy preocupados. No entendemos cómo es posible que no haya ningún apoyo, aun cuando las autoridades saben que cada año se incrementan los gastos, la inversión que hace uno.” Dijo que el seguro agrícola es muy caro, el costo del seguro varía en función de lo que cubra.