¡En deuda! Pescadores de Angostura quedan a deber a las cooperativas

Angostura, Sinaloa.- Dado a qué lamentablemente los pescadores del municipio de Angostura no salen del mar con producto que les ayude a cubrir sus deudas en las cooperativas, es que los hombres de mar quedan debiéndoles y no obstante afectándolos directamente y es que encargados de dichos lugares se dan a la tarea de darles para la gasolina o bien producto como carnada para que puedan salir a realizar su actividad y así les sea más fácil más sin embargo no todo es color de rosa.

Martín Soberanes, quien está al frente de una cooperativa en Playa Colorada, manifiesta que, así como a demás líderes les ha sucedido dicha situación por años, ellos de igual manera han tenido que sobrepasar con deudas a consecuencia de los hombres de mar.

Al respecto argumento que algunos pescadores han quedado a deber la cantidad de más de mil pesos, misma que en ocasiones no cubren y se les va sumando más dinero hasta dejándolos con la deuda sin pagar sin pensar en las complicaciones que a ellos mismos les causan. “Algunas personas quedan a deber como en lo de la gasolina y en ocasiones no pagan”, resaltó.

Así mismo expresó que muchos no pagan, “Ojalá pagarán, ahí les queda la deuda”, resaltó. En el caso de la situación de los pescadores, José Montoya, expresó que en el caso de él siempre trata de ir cubriendo sus deudas poco a poco ya que no es una tarea nada fácil pagarlo de una ya que con lo que sacan no les rinde para tener para todos los gastos siendo ello lo de sus hogares como pagar en las cooperativas.

“A mí sí me ha pasado que debo una fuerte suma, pero no de dejarla de pagar porque después para mí sería difícil de dónde obtener para lo necesario para ir a pescar, sé que otros pescadores la verdad si deben mucho hasta más de 2 mil pesos, pero es muy difícil estar en esa situación la verdad porque con lo que sacamos no es suficiente”, señaló.

Por su parte el hombre de mar quien dijo llamarse Juan Sánchez, dijo que esta situación actualmente está pasando mucho en Angostura.