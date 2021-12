En el Módulo V-II de Angostura no habrá cultivos de P-V por el agua

Angostura, Sinaloa.- Cultivos de primavera-verano son los que no se establecerán en el Módulo de Riego V-II del municipio de Angostura ante la falta de agua, que se está volviendo muy preocupante para todos los productores. Lo anterior lo dio a conocer Óscar Inzunza Inzunza, presidente de la organización en el municipio costero, quien expresó que lamentablemente han estado atravesando por un ciclo muy complicado para salir en cuanto a los cultivos de otoño-invierno y el pensar en los cultivos de primavera-verano sería muy difícil en lo que resaltó que se perdería por completo la inversión que se haga al respecto. “No hay autorización de ningún módulo para un P-V”, expresó.

Asimismo, el líder del organismo argumentó que el hecho de que no se permitirán cultivos de primavera-verano por no contar con el agua suficiente y con ello que no se siembran los cultivos normales, como las cosechas de media alta de maíz, sorgo y trigo es un golpe para los productores al ser estos los cultivos los que dan de un mayor ingreso.

“Cuando hay agua en las presas es todavía más porque se siembra un P-V y así es un extra que ingresa a los módulos y es cuando se cuentan con menos problemas en cumplir con los compromisos que se tienen, como el desazolve, operación y conservación, esto claramente nos va a afectar a todos los módulos porque vamos a andar con un 40 por ciento menos de ingresos a los que se tenían años anteriores cuando hay un otoño-invierno y cuando se tiene un P-V”, resaltó.

Inzunza Inzunza argumentó que como Consejo de Administración deben hacerles llegar a los delegados y comisariados por la situación que están atravesando del vital líquido en donde recalcó que el ciclo de O-I se ha tornado muy complicado. “Ojalá los módulos vecinos respeten el volumen de agua que les asignaron a cada uno y hagan lo propio porque con algunos módulos que no cumplan con el reglamento de compromiso en el volumen que nos corresponde van a contar con problemas ellos y a la vez nos causan problemas a nosotros”, dijo.

En el mismo tema, el presidente del Módulo V-II señaló que es muy importante que los productores hagan un buen uso del vital líquido y más que nada los regadores. “Es importante que el usuario y productor estén pendientes de sus regadores, ese es el llamado constante en que se cuide del agua lo más que se pueda para que el ciclo lo logremos sacar no al 100 por ciento, posiblemente como el año pasado lo tuvimos que sacar con riegos de auxilio, pero ojalá lo logremos sacar y para hacerlo necesitamos el cuidado y el ahorro del vital líquido entre los productores y regadores, que hagamos el mayor de los esfuerzos para cuidar de ella”, fueron las palabras del líder.